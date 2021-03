Heute suchen vier Hunde aus dem Tierheim Wau-Mau-Insel in Kassel wieder nach einem Zuhause mit Herz.

Sepp

Geboren: 05.11.2020

Rasse: Pomeranian

Größe: 20 cm

Hund Sepp Bild © Tierheim Wau Mau Insel

Sepp kam als Sicherstellung zu uns nach Kassel. Er stammt aus einem Fall von illegalem Welpenhandel. Die Händler wollten ihn über eBay verkaufen. Dieses Jahr hatten wir alleine in Kassel sieben Fälle mit illegalen Welpenhandel mit insgesamt 35 Hunden, die zu uns kamen.

Er sucht jetzt eine Familie, gerne auch mit Kindern, oder auch gerne aktive ältere Menschen, die Zeit und Geduld für die Erziehung eines Welpen mitbringen.

Er ist menschenbezogen, verschmust, verspielt und fröhlich. Also ganz wie man sich einen Hund in diesem Alter vorstellt. Stubenrein muss er noch werden und natürlich braucht er noch Erziehung. Er ist auch für Anfänger geeignet, sofern diese sich Hilfe bei der Erziehung holen. Das kann eine Hundeschule oder auch erfahrene Hundebesitzer in der Bekanntschaft sein. Wichtig ist nur, dass es aktive Menschen sind, denn ein Zwergspitz will gefordert werden. In Bezug auf Fellpflege und Futter ist bei ihm nichts Besonderes zu beachten.

Lara

Geboren: 2014

Rasse: Mischling

Größe: 55 cm

Hündin Lara Bild © Tierheim Wau Mau Insel

Lara kam 2018 als Fundhund in unser Tierheim in Brasov / Rumänien. Jetzt durfte sie Anfang März nach Kassel ausreisen und sucht jetzt ein Zuhause bei einer netten Familie, einem Ehepaar oder auch einer Einzelperson.

Lara ist eine liebe Hündin, die einfach nur gefallen möchte. Sie ist sehr gut mit Artgenossen verträglich. Kinder im neuen Zuhause wären ebenfalls kein Problem.

In Bezug auf Fellpflege und Futter ist bei Lara nichts Besonderes zu beachten.

Leo

Geboren: 2013

Rasse: Mischling

Größe: 55 cm

Hund Leo Bild © Tierheim Wau Mau Insel

Leo kam 2018 als Abgabehund wegen Umzugs in unser Tierheim in Brasov / Rumänien.

Bei 600 Hunden wurde er natürlich immer übersehen. Jetzt durfte er aber Anfang März nach Kassel ausreisen und sucht jetzt ein Zuhause bei einer netten Familie, einem Ehepaar oder auch einer Einzelperson.

Leo zeigt sich im Tierheim völlig unproblematisch. In manchen, neuen Situationen ist er noch vorsichtig und zurückhaltend.

Bei Leo wäre ein Haus mit Garten wünschenswert, da er sehr aktiv ist und gerne tobt. Mit Artgenossen hat er bisher keine Probleme gezeigt. Vorerkrankungen, Futterunverträglichkeiten oder ähnliches sind nicht bekannt.

Dixie

Geboren: 2017

Rasse: Mischling

Größe: 45 cm

Dixie ist als Fundhund ins Tierheim gekommen.er ist ein liebenswerter und aufgeweckter Fransenkopf. Er leidet auf dem rechten Auge an einer chronischen Hornhautentzündung (Kreatitis) und sieht dort fast nichts mehr. Damit kommt er aber gut zurecht.

Hündin Dixie Bild © Tierheim Wau Mau Insel

Da Dixie ein sehr aktiver Zeitgenosse ist, braucht er sportliche Menschen, die ihn fordern und viel mit ihm unternehmen. Er ist gut verträglich mit Artgenossen und auch Kinder im Zuhause wären kein Problem.

Wir suchen für Dixie eine aktive Familie in der er viel Beschäftigung hat die Freude an einem lustigen, agilen Hund hat.

Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 15.03.2021, 16:00 Uhr