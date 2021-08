Heute suchen Tiere aus hessischen Tierheimen wieder nach einem zuhause mit Herz. Maresi Wagner aus Marburg bringt Hunde und Katzen mit, die sich dringend ein neues Zuhause wünschen.

Symba

Kater Symba Bild © Tierheim Cappel

Rasse: Europäisch Kurzhaar

Geboren: 03/2017

Geschlecht: männlich, kastriert

Abgabegrund: persönliche Umstände

Im Tierheim seit: 25.04.2021

Symba ist ein freundlicher, verschmuster und selbstbewusster Traumkater. Er geht gelassen und neugierig mit neuen Situationen um, liebt Aufmerksamkeit, ist verspielt und ist gerne als Freigänger auch aktiv draußen unterwegs. Er ist familientauglich und zeigt sich auch bei fremden Menschen sofort zutraulich. Mit anderen Katzen zeigt Symba sich in der Regel recht dominant, im Tierheim hat er in Kater Felix aber einen treuen Kumpel gefunden. Sie könnten gerne gemeinsam ausziehen. Aufgrund eines Autounfalls (Oktober 2020) hat Symba seinen Schwanz verloren und Nervenschädigungen erlitten. Er kann nicht gezielt aufs Klo gehen. Er bekommt daher Medikamente und Mittel um seine Darmtätigkeit anzuregen und seine Blase wird dreimal täglich ausmassiert (er wird also "abgehalten"). Inkontinenz gehört bei Symba leider mit dazu. Er ist daher ein großes "Notfellchen" des Tierheims, denn für ihn werden ganz besondere Menschen gesucht, die mit seinem Handicap zurechtkommen und ihm ein schönes Zuhause schenken. Er ist ein lebensfroher, aktiver und sehr liebenswerter Kater, der diese Chance absolut verdient!

Pascal

Kater Pascal Bild © Tierheim Cappel

Rasse: EKH-Mix

Geboren: ca. 2016

Geschlecht: männlich, kastriert

Abgabegrund: Fundtier

Im Tierheim seit: 22.05.2021

Pascal ist ein entspannter, gemütlicher Kater mit tollem Charakter. Er kam als Fundtier ins Tierheim und blieb, da sich kein Besitzer meldete. Er wird sehr gerne gesschmust und gestreichelt, genießt Gesellschaft und würde sich als Familienkater mit viel Aufmerksamkeit sicherlich sehr wohl fühlen. Pascal wurde, wie leider nicht untypisch für unkastrierte Streuner, positiv auf die Immunschwächererkrankung FIV, die dem menschlichen HIV ähnelt, getestet. FIV ist eine reine Katzenerkrankung. Pascal ist symptomfrei und würde sich über ein liebevolles Zuhause in Wohnungshaltung mit Balkon sehr freuen. Mit anderen Katzen zeigte er sich am Fundort und bei uns im Tierheim gut verträglich und würde gerne einen Kumpel an seiner Seite wissen.

Moritz

Hund Moritz Bild © Tierheim Cappel

Rasse: Husky-Mix

Geboren: 2015

Geschlecht: männlich, kastriert

Abgabegrund: Scheidung

Im Tierheim seit: 21.06.2021

Moritz ist ein aufmerksamer, breitschultriger Rüde mit viel Selbstbewusstsein, der gerne auch mal den Macho raushängen lässt. Er ist generell freundlich, charmant, zeigt sich gegenüber seinen Bezugspersonen anhänglich, hat aber auch einen starken Willen, macht gerne mal sein eigenes Ding und möchte nicht unbedingt bedrängt werden. Er sucht Menschen mit Hundeerfahrung, die ihn fordern und seine Energie, sein Selbstvertrauen und seinen Spieltrieb auch durch gutes Training in die richtigen Bahnen lenken.

Moritz geht sehr gerne spazieren und zeigt sich Husky-typisch auch darüber hinaus aktiv. An der Leine bleibt er noch nicht immer entspannt, sondern lässt sich durch Reize in der Natur gerne ablenken.

Mit anderen Hunden entscheidet bei ihm die Dynamik und Sympathie, er kann auch gerne als Einzelhund ausziehen, sollte aber weiterhin netten Kontakt zu anderen Hunden pflegen können.

Blacky

Kater Blacky Bild © Tierheim Cappel

Rasse: Europäisch Kurzhaar

Geboren: 2014

Geschlecht: weiblich, kastriert

Abgabegrund: gesundheitliche Gründe des Frauchens

Im Tierheim seit: 15.07.2021

Blacky freut sich über Aufmerksamkeit, genießt es aber auch, mal eigene Wege zu gehen und es sich gemütlich zu machen. Sie macht bisher einen ganz unkomplizierten und auch genügsamen Eindruck. Blacky würde es sehr genießen, ein Zuhause zu finden, in dem sie gute Pflege genießt, besonders, da sie in den letzten Jahren ein wenig verwahrloste.

Blacky ist zwar keine Katze, die Streit mit anderen sucht, meidet aber auch lieber ihre Nähe und sucht daher ein Zuhause ohne Artgenossen im selben Zuhause. Sie ist glücklicher mit menschlicher Gesellschaft.

Am liebsten hätte Blacky einen großen, etwas wilden Garten, in dem sie ihre Runden drehen und sich entspannen kann.

Weitere Informationen Das Tierheim Tierheim Cappel

Verein Tierheim Landkreis Marburg-Biedenkopf e. V.

Bahnhaus 7

35043 Marburg



Telefon: 0 64 21 – 46 79 2

Fax: 0 64 21 – 95 31 37

E-Mail: tierheim@marburg.de

Infos unter: www.tierheim-marburg.de



Telefonzeiten:

Täglich außer dienstags von 09:00 bis 11:00 Uhr und von 14:00 bis 15:00 Uhr Ende der weiteren Informationen

