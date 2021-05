Heute suchen drei Hündinnen und einen Hund aus dem Tierheim Wau-Mau-Insel in Kassel nach lieben Besitzern und einem Zuhause mit Herz.

Lion

Hund Lion Bild © Tierheim Wau-Mau-Insel

Geboren: 2018

Rasse: Mischling

Größe: 50 cm

Lion kam als Fundhund ins Tierheim. Er ist eine offener, anhänglicher und lieber Hund, der auch für Anfänger geeignet wäre. Kinder wären ebenfalls kein Problem. Lion könnte auch als Zweithund vermittelt werden. Über die Verträglichkeit mit Katzen ist nichts bekannt. Er ist ein sehr agiler Hund und braucht von daher viel Beschäftigung. Von daher wäre ein eigner Garten vorteilhaft. Agility oder Mantrailing wären spannende Aufgaben für ihn.

Sigrid

Hündin Sigrid Bild © Tierheim Wau-Mau-Insel

Geboren: 2015

Rasse: Mischling

Größe: 63 cm

Sigrid haben wir im April aus unserem Tierheim in Brasov /Rumänien übernommen. Dort ist sie seit 11-2017 untergebracht gewesen. Sie ist eine anfangs etwas schüchterne Hündin, die etwas Eingewöhnungszeit braucht. Dabei aber absolut lieb und sanft, so dass sie auch für Anfänger geeignet wäre. Ruhige Kinder wären ebenfalls kein Problem. Sigrid könnte auch als Zweithund oder zu Katzen vermittelt werden. In Bezug auf Fellpflege sollte sie regelmäßig gebürstet werden. Bei Futter ist nichts Besonderes zu beachten.

Mely

Hündin Mely Bild © Tierheim Wau-Mau-Insel

Geboren: 12-2020

Rasse: Mischling

Größe: 25 cm

Mely kam aus unserem Tierheim in Brasov/Rumänien zu uns. Dort wurde sie im Februar von einer Familie abgegeben, die ungewollten Hundenachwuchs hatte.

Sie ist eine absolut liebe und angenehme Hündin, die natürlich erst noch alles kennen lernen muss. Mely ist mit Artgenossen und Katzen gut verträglich. Auch Kinder sind kein Problem. Gesundheitlich sind keine Einschränkungen bekannt

Lady

Hündin Lady Bild © Tierheim Wau-Mau-Insel

Geboren: 2020

Rasse: Chihuahua - Pinscher Mischling

Größe: 28 cm, 3 kg

Lady wurde aufgrund von Trennung und damit verbundenem Umzug bei uns abgegeben.

Sie ist ein offener, sehr menschenbezogener Hund. Lady sucht ein Zuhause bei einer Familie mit gut erzogenen Kindern, aber auch gerne bei älteren aktiven Menschen. Wichtig ist nur, dass es sich um aktive Menschen handelt, die viel mit ihr unternehmen und die ihrem Alter und Bewegungsdrang gerecht werden. Lady ist gut verträglich mit Artgenossen und sie kann auch stundenweise allein bleiben. Katzen mag sie leider nicht. Auch bei Fremden ist sie zunächst misstrauisch. Vorerkrankungen, Futterunverträglichkeiten oder ähnliches sind nicht bekannt.

Weitere Informationen Das Tierheim Tierheim Wau-Mau-Insel

Schenkebier Stanne 20

34128 Kassel



Infos unter: www.wau-mau-insel.de

Telefon: 0 561 - 861 56 80

Fax: 0 561 - 861 56 81

E-Mail: tierheim@wau-mau-insel.de



Telefonische Sprechzeiten:

Montag bis Freitag 10:00 bis 12:00 Uhr & 16:30 bis 19:00 Uhr



Zurzeit können leider keine Besuchszeiten stattfinden. Eine Tiervermittlung findet ausschließlich nach vorheriger telefonischer Vereinbarung statt.

Dienstag bis Samstag 14:00 bis 17:00 Uhr, sowie nach Vereinbarung. Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 17.05.2021, 16:00 Uhr