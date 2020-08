Heute suchen Tiere aus hessischen Tierheimen wieder nach einem zuhause mit Herz. Maresi Wagner vom Tierheim Cappel in Marburg stellt Hunde vor, die dringend eine neue Familie brauchen.

Buddy

Hundy Buddy Bild © Tierheim Cappel

Mischling

9 Jahre alt

männlich kastriert

Buddy ist ein gemütlicher, menschenbezogener und freundlicher Kumpeltyp, der es sehr genießt, einfach mit dabei sein zu können, sich zu entspannen und mit seinen Menschen zu schmusen. Er geht meist genügsam und ausgeglichen auf alle Situationen zu, ist ein Ruhepol mit Schmusefaktor und freut sich über Aufmerksamkeit. Buddy kann stundenweise alleine bleiben, verhält sich im Haus ruhig, fährt gerne mit im Auto, ist stubenrein, geht sehr gut an der Leine und zeigt sich familiengeeignet, sollte dabei aber natürlich auch seine Ruheorte haben.

Mit anderen Hunden ist Buddy in der Regel gut verträglich, aber er braucht sie nicht unbedingt als Gesellschaft im eigenen Zuhause.

Buddy bekommt bestimmtes Futter, da er sonst aus Unverträglichkeit zu Magen-Darm-Problemen neigt, dies ist aber sehr gut in den Griff zu bekommen. Zuletzt zeigte er besonders im vergangenen Jahr immer wieder Anzeichen von nervöser Unruhe, die sich nicht auf einen konkreten Auslöser und eine gesundheitliche Ursache zurückführen ließen. Bei uns im Tierheim scheint er recht ausgeglichen zu sein und fällt nicht wegen Unruhe auf. Aufgrund von Arthrose sollte für Buddy im neuen Zuhause langfristig geplant werden, da ihm Treppen mit zunehmendem Alter mehr Probleme bereiten werden.

Dem sympathischen, netten Buddy ist ein schönes Zuhause, gerne mit einem eigenen Garten, mit Aufmerksamkeit, guter Pflege und viel Liebe zu wünschen!

Max

Hund Max Bild © Tierheim Cappel

Kleiner Münsterländer

11 Jahre alt

männlich

Max zeigt sich im Tierheim aufmerksam, aber auch selbstbewusst und eigensinnig. Er möchte gerne seinen eigenen Kopf durchsetzen und zeigt auch durch Knurren an, wenn ihm etwas gegen den Strich geht. Gleichzeitig ist er bei seinen Bezugspersonen und auch im Zug gemeinsamer Arbeit anhänglich und sehr verschmust. Max ist ein aktiver Kerl, der Freude daran hat, etwas gemeinsam zu unternehmen. Im Training sollte konstruktiv mit ihm an Strukturen und Regeln gearbeitet werden.

Mit Hündinnen zeigt Max sich bei uns gut verträglich.

Da es im alten Zuhause zu Aggressionen gegen ein Kind kam, sollten im neuen Zuhause keine Kinder leben, vielmehr würde Max sich über einige wenige Bezugspersonen mit Hundeerfahrung freuen, auf die er sich verlassen kann und die ihm neben aller Aufmerksamkeit und gemeiner Beschäftigung auch seine Ruhebereiche geben.



Frau Kätzchen

Frau Kätzchen Bild © Tierheim Cappel

EKH

15 Jahre alt

weiblich kastriert



Die ältere, verschmuste Frau Kätzchen kam nach dem Tod ihres Frauchens zu uns und hat ein bewegtes Leben hinter sich: Als jüngere Katze hat sie mit einem Schäferhund zusammengelebt, ist mit Wildschweinen zur Wasserstelle gezogen und hat mit Füchsen in einem Fuchsbau gewohnt. In den letzten Jahren wurde sie versorgt, lebte aber nicht im Haus, sondern in einem für sie eingerichteten Platz in einer Garage. Es ist aber davon auszugehen, dass Frau Kätzchen sich auch angesichts ihres fortgeschrittenen Alters sehr über ein kuscheliges Plätzchen auf einer Heizung oder am Kamin freuen würde und als Freigängerin mit Zugang zum Haus sehr glücklich sein würde.

Sie ist freundlich, menschenbezogen, lässt sich sehr gerne streicheln, hat aber auch ihren eigenen Kopf und benötigt ihre Freiräume und Rückzugsbereiche.

Mit anderen Katzen scheint Frau Kätzchen kein großes Problem zu haben, sie akzeptiert sie in ihrer Nähe, sucht aber keinen engen Kontakt.

Die nette Katzendame wünscht sich ein gutes Zuhause, wo sie ihren Lebensabend bei liebevoller Pflege ganz entspannt verbringen und es sich gutgehen lassen kann!

Conan

Kater Conan Bild © Tierheim Cappel

EKH

5 Jahre alt

männlich kastriert

Conan ist ein großer, athletischer Kater, der als Fundtier ins Tierheim kam und für den sich kein Besitzer meldete. Er ist zutraulich und scheint auf jeden Fall bei Menschen gelebt zu haben. Er braucht etwas Zeit, um mit Fremden warm zu werden, ist aber gerne in Gesellschaft und genießt die Aufmerksamkeit. Ab und zu sucht er Freiräume und möchte nicht immer bedrängt werden.

Conan maunzt sehr laut und scheint nicht besonders gut zu hören. Es konnte noch nicht festgestellt werden, ob er schwerhörig oder gehörlos ist, aber eine gewisse Einschränkung scheint es zu geben. Als schwerhöriger Kater sollte er nicht ungesichert draußen unterwegs sein, aber ein sicherer Garten oder zumindest ein großer Balkon wäre sehr wichtig für ihn. Im Tierheim zeigt er sich eher als Einzelgänger und meidet die Nähe anderer Katzen.

Conan wünscht sich ein schönes Zuhause, in dem er es sich ganz entspannt sehr gemütlich machen darf und ein glückliches, langes Leben inmitten seiner Familie verbringen kann.

