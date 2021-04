Heute suchen vier Hunde aus dem Tierheim Wau-Mau-Insel in Kassel wieder nach einem Zuhause mit Herz.

Leo

Hund Leo Bild © Tierheim Wau Mau Insel

Geboren: 06-2020

Rasse: Mischling

Größe: 40 cm

Leo wurde abgegeben da die Familie mit ihm überfordert war. Der Mann muss arbeiten und der Frau war er zu agil. Die 16jährige Tochter hatte Angst vor ihm.

Er ist ein lieber, verschmuster und sehr agiler Junghund. Leo sucht eine Familie mit älteren, hundeerfahrenen Kindern oder auch ältere, aktive Menschen. Aufgrund seiner Vorgeschichte sollte Hundeerfahrung vorhanden sein.

Bei der Wohnungssuche stellt Leo keine besonderen Ansprüche. Auch was Pflege und Futter angeht, hat er keine speziellen Bedürfnisse. Leo würde sich auch als Zweithund wohlfühlen. Katzen kennt er bisher zwar nicht, er zeigt aber auch kein Jagdverhalten. Von daher könnten wir uns das auch gut vorstellen

Felicia

Hündin Felicia Bild © Tierheim Wau Mau Insel

Geboren: 2018

Rasse: Mischling

Größe: 60 cm

Felicia kam als Fundhund ins Tierheim. Sie hat aber in jedem Fall davor ein normales Zuhause gehabt. Sie zeigt keinerlei Ängste oder Unsicherheiten. Sie ist eine offene, anhängliche und liebe Hündin, die auch für Anfänger geeignet wäre. Kinder wären ebenfalls kein Problem.

Felicia könnte auch als Zweithund oder zu Katzen vermittelt werden. In Bezug auf Fellpflege sollte sie regelmäßig gebürstet werden. Bei Futter ist nichts Besonderes zu beachten.

Rita

Hündin Rita Bild © Tierheim Wau Mau Insel

Geboren: 2013

Rasse: Mischling

Größe: 50 cm

Rita ist unser Wonneproppen. Eine absolut liebe und angenehme Hündin, die leider etwas übergewichtig ist. Sie war seit 2017 in unserem Tierheim in Brasov /Rumänien untergebracht und durfte jetzt im März nach Kassel übersiedeln. Hunde, die längere Zeit im Tierheim sind, neigen zu Übergewicht, so auch Rita. Von daher braucht sie Menschen, die ihr beim Abnehmen helfen und sich mit ihr auch entsprechend bewegen. Das muss langsam und mit Geduld geschehen.

Rita ist mit Artgenossen und Katzen gut verträglich. Auch Kinder sind kein Problem.

Gesundheitlich hat leider altersbedingt und aufgrund des Übergewichts ein kleines Problem mit Spondylosen im Rücken. Sie sollte daher in ein ebenerdiges Zuhause vermittelt werden.

Zeus

Hund Zeus Bild © Tierheim Wau Mau Insel

Geboren: 2018

Rasse: Setter Mischling

Größe: 50 cm

Zeus kam als Sicherstellung in unser Tierheim in Kiskunhalas / Ungarn. Er wurde zusammen mit einer Hündin an der Kette gehalten und die Hunde wurden sich selbst überlassen. Aufgrund unserer Anzeige beim Veterinäramt wurden die Hunde dann eingezogen.

Zeus ist ein offener, sehr menschenbezogener Hund. Er sucht ein Zuhause bei einer Familie mit standfesten Kindern, aber auch gerne bei älteren aktiven Menschen. Wichtig ist nur, dass es sich um aktive Menschen handelt, die viel mit ihm unternehmen.

Aufgrund seiner Bewegungsfreude wäre für ihn eine ruhigere, ländliche Wohngegend eher geeignet.

Vorerkrankungen, Futterunverträglichkeiten oder ähnliches sind nicht bekannt.

Weitere Informationen Das Tierheim Tierheim Wau-Mau-Insel

Schenkebier Stanne 20

34128 Kassel



Telefon: 0561/8615680

Infos unter: wau-mau-insel.de

E-Mail: tierheim@wau-mau-insel.de Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 19.04.2021, 16:00 Uhr