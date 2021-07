Heute suchen Tiere aus hessischen Tierheimen wieder nach einem Zuhause mit Herz. Sylke Weith vom Tierheim Elisabethenhof in Reichelsheim bringt Hunde und Katzen mit, die dringend ein neues Zuhause suchen.

Kepler

Hund Kepler Bild © Tierheim Elisabethenhof

Rasse: Mischling

Geboren: 01.03.2012

Geschlecht: männlich kastriert

Abgabegrund: Übernahme Tierschutz

Gewicht: 33,50 kg

Schulterhöhe: 65 - 66 cm

Der achtjährige Kepler ist der Inbegriff von Umgänglichkeit. Er versteht sich mit Artgenossen beider Geschlechter und kann auch an hundeerfahrene Katzen gewöhnt werden. Menschen liebt der kastrierte Rüde, benutz sie aber auch ganz gerne mal, um all ihre Aufmerksamkeit einzuheimsen. An dieser Stelle muss er noch verstehen lernen, dass er nicht all zu vereinnahmend sein darf. Immer dabei sein zu wollen ist allerdings nur ein kleiner Haken, wenn man sich die positiven Eigenschaften dieses recht stattlichen Rüden anschaut. Kepler ist Menschen gegenüber sehr tolerant und könnte auch in eine Familie mit wohlerzogenen Kindern vermittelt werden, die standfest sind, manchmal ist der große Mischling (Schäfer-Podenco-X?) noch etwas stürmisch.

Salem

Rasse: EKH

Geboren: 2019

Geschlecht: männlich kastriert

Abgabegrund: Fundtier

Salem ist ein sehr neugieriger, verschmuster und aufgeweckter Kater, der sich sehr gut mit anderen Katzen versteht. Wir suchen für ihn ein Zuhause in ruhiger Wohngegend, wo er seinen Freigang genießen kann.

Filou

Kater Filou Bild © Tierheim Elisabethenhof

Rasse: EKH

Geboren: 07.04.2017

Geschlecht: männlich / kastriert

Abgabegrund: Allergie



Filou ist ein sehr lieber, menschbezogener Kater. Man merkt ihm an, dass er ein ehemaliges Flaschenkind ist. Bisher hat er als Einzelkatze in Wohnungshaltung mit gesichertem Balkon gelebt, im Tierheim kommt er aber auch mit den anderen Katzen gut aus, aber er braucht sie nicht. Am liebsten möchte er alle menschliche Zuneigung für sich alleine haben.

Uri

Hund Uri Bild © Tierheim Elisabethenhof

Rasse: Presa Canario (?) - Mix

Geboren: 06.03.2019

Geschlecht: männlich kastriert

Abgabegrund: Übernahme Tierschutz

Gewicht: 23,50 kg

Schulterhöhe: 53 - 54 cm

Der anderthalbjährige Presa-Canario-Mixrüde Uri hat von Geburt an beidseitig kaputte Knie und kaputte Hüften. Laut Spezialisten, die seine Röntgenbilder vorgelegt bekommen haben, ist es leider nicht operabel. Uri ist damit aufgewachsen und ist dennoch die Lebensfreude in Person und alterstypisch ein Lümmel! Er ist sehr neugierig und interessiert an allem. Mit Katzen und anderen Hunden kommt er sehr gut aus.

In seinem neuen Zuhause sollte er möglichst keine Treppen laufen. Eine regelmäßige Physiotherapie würde ihm sicherlich gut tun.

Dieser lebenslustige Kerl, der sich nicht unterkriegen lässt, wartet im Tierheim Elisabethenhof in Reichelsheim auf ein Zuhause, in dem er die Welt entdecken kann.

Weitere Informationen Das Tierheim Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V. (bmt)

Tierheim Elisabethenhof

Siedlerstrasse 2

61203 Reichelsheim

Tel.: 06035 9611-0



www.tierheim-elisabethenhof.de

www.facebook.com/bmt.tierheim.elisabethenhof

IBAN: DE10 5005 0201 0000 0059 75

BIC: HELADEF1822



Tiervermittlung nach Terminabsprache: Mo - Fr 15 - 17 Uhr, Sa 14 - 17 Uhr

Dienstags, Sonn- und Feiertags ist das Tierheim geschlossen Ende der weiteren Informationen



