Heute suchen vier Hunde aus dem Tierheim Rüsselsheim wieder nach einem Zuhause mit Herz.

Paloma

Hündin Paloma Bild © Tierheim Rüsselsheim

Rasse: Mischling

Geschlecht: weiblich, kastriert

geboren: 25. September 2019

Größe: M

Rumänien

Paloma ist ein Herzenshund. Durch einen Unfall musste ihr das linke Hinterbein amputiert werden, was für die Lebensfreude der charmanten Hundedame keinerlei Abbruch bedeutet. Die junge Hündin ist sehr agil und in der Tat lebenslustig, spielt gerne und erwärmt alle Herzen im Nu! Im Hinblick auf ihre Behinderung sollte ihr neues Zuhause ebenerdig sein und wenn möglich auch über einen eingezäunten Garten verfügen. Mit Artgenossen ist sie etwas wählerisch, sie möchte gerne die ungeteilte Aufmerksamkeit ihrer neuen Familie genießen. Etwas ältere Kinder wären durchaus eine Bereicherung ihres Lebens. "Hauptsache Schmusen" ist ihr Motto. Mit Katzen hat sie leider bis jetzt keine Erfahrung machen können.

Jumbo

Rasse: Schnauzermischling

Geschlecht: männlich

Januar 2020 geboren

Abgabegrund: überfordert, zu ängstlich, hat Angst vor den Kindern (2 und 4 Jahre)

Der wuschelige Jumbo hat in seinem jungen Leben noch nicht viel kennengelernt. Er liebt es gestreichelt und geschmust zu werden, ist aber in vielen Situationen noch unsicher und schüchtern. Mit anderen Hunden ist er verträglich, er freut sich sehr über Kontakt mit Artgenossen Wir wünschen uns für den süßen, charmanten kleinen Kerl ein Zuhause in dem ihm mit Liebe und Geduld die Welt erklärt wird.

Lenny

Hund Lenny Bild © Tierheim Rüsselsheim

Rasse: Herdenschutzhund Mix

Geschlecht: männlich, kastriert

2009 geboren

Größe: XL

Abgabegrund: Besitzer krank – Familie keine Zeit

Lenny ist ein freundlicher Riese. Er sucht einen Platz bei Menschen mit Hundeerfahrung. Da er ein Herdenschutzmischling ist, sollte sein Zuhause in einer ruhigen Gegend sein, idealerweise mit einem Hof oder Garten in dem er sich aufhalten und beobachten kann. Lenny läuft gut und gerne an der Leine, lange Gassirunden braucht er aber auf Grund seines Alters nicht mehr. Er ist freundlich und umgänglich zu Artgenossen und lässt sich trotz seiner elf Jahre noch ab und an zum Spielen hinreißen!

Ron

Hund Ron Bild © Tierheim Rüsselsheim

Rasse: französische Bulldogge

Geschlecht: männlich, unkastriert

geboren: 24. September 2013

Größe: S

im Tierheim seit 22. Januar 2021

Abgabegrund: keine Zeit mehr

Der kleine Ron ist 2013 geboren. Bisher hatte er kein sehr schönes Leben, da er mehrfach weitergereicht wurde. Einmal kam er mit den Kindern nicht zurecht, zuletzt landete er bei einer Dame, die ihn überhaupt nicht ausgeführt hat. Ron ist sehr abgemagert, frisst aber gut im Tierheim und genießt dort den geregelten Tagesablauf mit Gassigehen und gutem Futter, aber natürlich hätte er viel lieber ein eigenes Zuhause bei ruhigen Menschen mit Hundeerfahrung.

Ron läuft sehr gut an der Leine und präsentiert beim Spaziergang stolz sein dickes Mäntelchen, das ihm eine Tierfreundin spendiert hat. Der kleine Kerl ist schlau und er lernt schnell. Andere Tiere sollten nicht in seinem Zuhause leben.

Weitere Informationen Das Tierheim Tierschutzverein Rüsselsheim und Umgebung e.V.

Stockstraße 60

65428 Rüsselsheim



Telefon: 0 61 42 - 31 21 2

E-Mail: info@tierheim-ruesselsheim.de

Infos unter: www.tierheim-ruesselsheim.de



Aufgrund des Coronavirus ist das Tierheim zurzeit für Besucher nicht geöffnet. Interessieren Sie sich für eine Tier aus unserem Tierheim, schicken Sie uns eine E-Mail oder rufen an.

E-Mail: hundevermittlung@tierheim-ruesselsheim.de

katzenvermittlung@tierheim-ruesselsheim.de

kleintiervermittlung@tierheim-ruesselsheim.de

Telefon: 0 61 42 - 31 21 2 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 22.02.2021, 16:00 Uhr