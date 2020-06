Auch diese Woche suchen wieder Tiere ein neues Zuhause mit Herz. Heute stellen wir Ihnen drei Kater und einen Hund aus dem Tierheim Elisabethenhof vor.

Kater „Kapo“

Kater Kapo Bild © hr

Rasse: EKH



Geboren: 16.03.2018



Geschlecht: männlich kastriert



Abgabegrund: Übernahme Tierschutz



Im Tierheim seit: 23.05.2020

„Kapo“ ist ein liebenswerter und sehr verschmuster Charmeur. Er liebt es, die volle Aufmerksamkeit zu bekommen und ist immer für Streicheleinheiten zu haben. Auch Spieleinheiten sind immer ein Highlight für ihn. Wir suchen für ihn ein Zuhause, in dem er alleine als Einzelkater leben und seinen Freigang in ruhiger Wohngegend genießen kann.

Kater „Filipe“ und „Bärli“

Kater Bärli Bild © hr

Rasse: EKH



Geboren: 11/2016 & 03/2016



Geschlecht: 2 x männlich kastriert



Abgabegrund: Umzug



Im Tierheim seit: 20.05.2020

Kater Filip Bild © hr

„Filip“ und „Bärli“ sind zwei absolute Schmusekater. Sie lieben es ausgiebig gestreichelt zu werden. „Filip“ hat zwar eine versteifte Vorderpfote, kommt damit aber super zurecht und klettert den Kratzbaum hoch und runter, tierärztlich wurde diese Pfote auch schon angeschaut und es besteht kein Behandlungsbedarf. Beide Kater sind FIV positiv und dürfen deshalb nur in reine Wohnungshaltung vermittelt werden, womit sie aber auch sehr glücklich sind. Die beiden werden zusammen oder auch einzeln zu anderen FIV positiven Katzen vermittelt. Ein abgesicherter Balkon wäre schön, ist aber kein Muss.

Hund „Benny“

Hund Benny Bild © hr

Rasse: SH-Mix



Geboren: 08.03.2009



Geschlecht: männlich

Benny ist ein unsicherer älterer Herr, der leider von seiner ursprünglichen Besitzerin nicht viel Sicherheit vermittelt bekommen hat und nun selbst immer ein bisschen schwimmt im Leben. Manchmal scheint er, als fehle ihm der feste Boden unter den Füßen. Nachdem seine Erstbesitzerin starb, kam Benny letztes Jahr zu uns und konnte nach nur wenigen Wochen vermittelt werden an eine Familie, die ihn sehr mochte. Dort biss er allerdings mehrfach, meist bei Hundebegegnungen an der Leine, und wurde deshalb zuverlässig mit Maulkorb gesichert, was wunderbar funktionierte. Die Entscheidung, ihn uns zurück zu geben, wurde von der Familie getroffen, als Benny auch im Haus seine Besitzerin verletzte in einer Situation, die von der Familie nicht zugeordnet werden konnte. Wir haben Benny noch einmal auf Herz und Nieren getestet, sowohl sein Wesen als auch seine Gesundheit. Er ist ein gesunder Rentner, der sich danach sehnt, von sicheren Menschen angeleitet zu werden. Wenn hundeerfahrene Menschen einfache Regeln im Umgang mit ihm beachten, ist Benny ein toller Begleiter, der von seinen Gassigängern und den Mitarbeitern sehr ins Herz geschlossen wurde. Benny ist bei „seinen“ Menschen sehr verschmust und anhänglich und lässt sich gut von kompetenten Menschen anleiten. Er wünscht sich einfach, wieder zu einem Menschen gehören und bei ihm zu Hause sein zu dürfen. Wir hoffen, dass der Bub noch mal eine Chance auf einen schönen Lebensabend bekommt; er hat es so verdient, gesehen zu werden.

Weitere Informationen kontakt Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V. (bmt)

Tierheim Elisabethenhof

Siedlerstrasse 2

61203 Reichelsheim

Tel.: 06035 9611-0

www.tierheim-elisabethenhof.de

www.facebook.com/bmt.tierheim.elisabethenhof



IBAN: DE10 5005 0201 0000 0059 75

BIC: HELADEF1822

Öffnungszeiten: Mo - Fr 15 - 17 Uhr, Sa 14 - 17 Uhr

Dienstags, Sonn- und Feiertags ist das Tierheim geschlossen Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 22.06.2020, 16:00 Uhr