Heute suchen Tiere aus hessischen Tierheimen wieder nach einem Zuhause mit Herz. Heute stellen wir Ihnen zwei Katzen und zwei Hündinnen aus dem Tierheim Elisabethenhof vor.

Guia

Hündin Guia Bild © Tierheim Elisabethenhof

Rasse: Yorkshire Terrier

Geboren: 25.06.2013

Geschlecht: weiblich kastriert

Abgabegrund: Übernahme Tierschutz

Die kleine „Guia“ hat in ihrem Leben bisher nicht viel Gutes erlebt. Sie wurde als Zuchtmaschine missbraucht und letztendlich dann mit vielen anderen Hunden vom Veterinäramt beschlagnahmt. Nach langem Tierheimaufenthalt wurde Sie endlich zur Vermittlung freigegeben. Guia ist eine sehr verschmuste menschbezogene Hündin, die aber auch die Zähne zeigen kann, wenn ihr etwas nicht passt. In ihrer neuen Familie würde sie gerne als Einzelprinzessin leben. Dafür das sie es nie gelernt hat, läuft sie schon recht gut an der Leine, aber natürlich muss sie noch viel lernen.

Rabel

Hund Rabel Bild © Tierheim Elisabethenhof

Rasse: Mischling

Geboren: 10.04.2017

Geschlecht: männlich kastriert

Abgabegrund: Übernahme Tierschutz

Der Mischlingsrüde „Rabel“ ist ein sehr anhänglicher, menschbezogener Hund. Er läuft gut an der Leine und versteht sich sehr gut mit Hündinen. Rabel ist auch stubenrein! Da er erst relativ neu im Tierheim ist, können wir noch nicht so viel über ihn erzählen. Er benötigt auf jeden Fall intensive Fellpflege.

Susi

Katze Susi Bild © Tierheim Elisabethenhof

Rasse: EKH

Geboren: 01.06.2005

Geschlecht: weiblich kastriert

Haltung: Wohnungshaltung

Abgabegrund: Rückgabe / Krankheit der Besitzerin

Im Tierheim seit: 01.07.2020

Susi ist eine typische Einzelkatze, die ein Zuhause bei Menschen sucht, die ihr viel Aufmerksamkeit und Streicheleinheiten geben können. Sie wird auch nicht in Gesellschaft von Hunden vermittelt, da sie Hunde nicht akzeptiert. Bisher ist sie sehr gestresst im Tierheim, da sie nun mit 15 Jahren leider aus gesundheitlichen Gründen der Halterin zurück ins Tierheim musste.

Leider geht es Susi gesundheitlich nicht so gut. Sie hat Probleme mit der Bauchspeicheldrüse und auch mit der Schilddrüse. Momentan wird sie mit Medikamenten eingestellt. Es wäre schön für die kleine Maus einen erfahrenen Katzenhalter mit viel Zeit zu finden, der sie noch etwas päppelt und auch gewillt ist weitere Tierarztbesuche in Kauf zu nehmen.

Clarin

Katze Clarin Bild © Tierheim Elisabethenhof

Rasse: EKH

Geboren: 13.06.2016

Geschlecht: weiblich kastriert

Abgabegrund: Rückgabe / wurde von vorhandener Katze nicht akzeptiert

Im Tierheim seit: 23.05.2020

Clarin ist ein liebes verschmustes Katzenmädchen. Sie versteht sich gut mit anderen Katzen und sucht ein Zuhause in Wohnungshaltung mit gesichertem Balkon. Es sollte eventuell die Möglichkeit für Freigang bestehen, falls sie es möchte.

Weitere Informationen kontakt Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V. (bmt)

Tierheim Elisabethenhof

Siedlerstraße 2

61203 Reichelsheim



Telefon: 06035 9611-0

Infos unter: www.tierheim-elisabethenhof.de

oder www.facebook.com/bmt.tierheim.elisabethenhof



IBAN: DE10 5005 0201 0000 0059 75

BIC: HELADEF1822

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 15:00 bis 17:00 Uhr, Samstag 14:00 bis 17:00 Uhr

Dienstags, Sonn- und Feiertags ist das Tierheim geschlossen Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 24.08.2020, 16:00 Uhr