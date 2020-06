Auch diese Woche suchen wieder Tiere ein neues Zuhause mit Herz. Heute stellen wir Ihnen zwei Katzen und zwei Hunde aus dem Tierheim Wau-Mau-Insel in Kassel vor.

Nathan

Kater Nathan Bild © Tierheim Wau-Mau-Insel

Alter: geb. 2010

Rasse: EKH

Größe: 25 cm

- Geschichte / woher kommt das Tier, was hat es erlebt, wer waren Vorbesitzer?

Fundkater, kam am 04.04. ins Tierheim



- Charaktereigenschaften / verschmust, robust, eigener Kopf?

Lieb, verträglich, zeigt aber auch, wenn er etwas nicht will



- Ansprüche an den neuen Besitzer / Familie, alleinstehende Person, Alter etc.?

Wohnungskatze , eher ruhigerer Haushalt ohne kleine Kinder



- Ansprüche an die Umgebung / freie Natur, Wohnung, Garten, Balkon etc.?

Wohnungskatze, da Diabetiker – bekommt Spezialfutter



- Ansprüche an die Pflege / Zeitintensiv, welches Futter, Fellpflege etc.?

Bekommt Spezialfutter (Diabetes), keine besondere Fellpflege



- Umgang mit anderen Tieren / Artgenossen erwünscht, Einzeltier, verträgt sich nicht mit… etc?

andere Katzen OK



- Geeignet für Anfänger?

Ja, müssen nur spritzen können



- weitere Besonderheiten / kann Tricks, steht total auf…, mag gar nicht wenn… etc.?

Noch nichts bekannt

Hope

Katze Hope Bild © Tierheim Wau-Mau-Insel

Alter: geb. 06-2019

Rasse: EKH

Größe: 25 cm

- Geschichte / woher kommt das Tier, was hat es erlebt, wer waren Vorbesitzer?

Hope wurde von einem anderen Tierheim vermittelt. Sie wurde krank und die Besitzerin aus Kassel wollte die Tierarztkosten nicht mehr tragen und hat sie hier abgegeben.



- Charaktereigenschaften / verschmust, robust, eigener Kopf?

Eine aufgeschlossene, verspielte und lebhafte Jungkatze



- Ansprüche an den neuen Besitzer / Familie, alleinstehende Person, Alter etc.?

Kann zu Kindern in eine lebhafte Familie, wenn sie alleine bleiben muss. Eher mit Zweitkatze



- Ansprüche an die Umgebung / freie Natur, Wohnung, Garten, Balkon etc.?

Freigang in verkehrsberuhigter Wohngegend oder Wohnungskatze



- Ansprüche an die Pflege / Zeitintensiv, welches Futter, Fellpflege etc.?

Normales Futter, kein besonderer Pflegeaufwand



- Umgang mit anderen Tieren / Artgenossen erwünscht, Einzeltier, verträgt sich nicht mit… etc?

andere Katzen OK



- Geeignet für Anfänger?

Ja



- weitere Besonderheiten / kann Tricks, steht total auf…, mag gar nicht wenn… etc.?

nichts bekannt

Rudi

Hund Rudi Bild © Tierheim Wau-Mau-Insel

Alter: geb. 09- 2016

Rasse: Panzerdackel

Größe: 40 cm

- Geschichte / woher kommt das Tier, was hat es erlebt, wer waren Vorbesitzer?

Am 01.05.20 aus unserem Tierheim in Ungarn. Dort Abgabe – kein Interesse mehr



- Charaktereigenschaften / verschmust, robust, eigener Kopf?

Lieb, verschmust, anhänglich



- Ansprüche an den neuen Besitzer / Familie, alleinstehende Person, Alter etc.?

Völlig offen, hat mit nichts Probleme



- Ansprüche an die Umgebung / freie Natur, Wohnung, Garten, Balkon etc.?

Ebenerdig, da deformiertes Vorderbein



- Ansprüche an die Pflege / Zeitintensiv, welches Futter, Fellpflege etc.?

Alles normal



- Umgang mit anderen Tieren / Artgenossen erwünscht, Einzeltier, verträgt sich

nicht mit… etc?

Gut verträglich mit anderen Hunden



- Geeignet für Anfänger?

Ja



- weitere Besonderheiten / kann Tricks, steht total auf…, mag gar nicht wenn… etc.?

Nichts bekannt

Hera

Hündin Hera Bild © Tierheim Wau-Mau-Insel

Geboren: 2011

Rasse: DSH

Größe: 57 cm

- Geschichte / woher kommt das Tier, was hat es erlebt, wer waren Vorbesitzer?

Abgabe, da Besitzerin ins Pflegeheim musste. Zusammen mit ihrer Tochter (bereits vermittelt)



- Charaktereigenschaften / verschmust, robust, eigener Kopf?

lebhaft und aufgeweckt, interessiert, lernwillig



-Ansprüche an den neuen Besitzer / Familie, alleinstehende Person, Alter etc.?

Familie, Kinder kein Problem.



- Ansprüche an die Umgebung / freie Natur, Wohnung, Garten, Balkon etc.?

Eingezäunter Garten wäre optimal, ansonsten eigentlich völlig offen



- Ansprüche an die Pflege / Zeitintensiv, welches Futter, Fellpflege etc.?

Kurzhaar, keine zeitintensive Fellpflege



- Umgang mit anderen Tieren / Artgenossen erwünscht, Einzeltier, verträgt sich

Gut verträglich mit Artgenossen, an der Leine eher stürmisch. Hat etwas Jagdtrieb – Katzen und Kleintiere also nicht



- Geeignet für Anfänger?

ja



- weitere Besonderheiten / kann Tricks, steht total auf…, mag gar nicht wenn… etc.?

Grundgehorsam vorhanden, liebt Spaziergänge

