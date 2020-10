Heute suchen Tiere aus hessischen Tierheimen wieder nach einem Zuhause mit Herz. Heute stellen wir Ihnen Tiere aus dem Tierheim Wau-Mau-Insel, Kassel vor, die ein neues Zuhause suchen.

Freddy

Kater Freddy Bild © Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel

Rasse: EKH

Geboren: ca. 4/2019

Geschlecht: Kater, kastriert

Farbe: grau getigert auf weiß

Haltung: Wohnung

Aufnahmegrund: Fundtier

Im Tierheim seit: 17.09.2020

Freddy ist ein freundlicher und sehr menschenbezogener Kater, der als Fundtier zu uns gebracht wurde und bisher von niemanden vermisst wird. Sein Gangbild ist ataktisch, d.h. er schwankt und verliert hin und wieder das Gleichgewicht, kommt aber immer wieder ganz schnell auf die Beine.

Wir suchen für ihn ein liebevolles Zuhause-für-immer bei Menschen, die sich an seiner Behinderung nicht stören und sich einen kleinen Sonnenschein an ihrer Seite wünschen. Mit Freddy werden Katzenfreunde echt viel Freude haben - er verzaubert einfach alle mit seinem unwiderstehlichen Charme.

Smoky

Kater Smoky Bild © Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel

Geboren: 2015

Geschlecht: Kater, kastriert

Farbe: braun getigert auf weiß

Haltung: Freigang

Aufnahmegrund: Sicherstellung

Im Tierheim seit: 07.10.2020

Smoky ist ein attraktiver und imposanter Kater, der im Rahmen einer Sicherstellung in das Tierheim in Kassel gekommen ist. Warum er sichergestellt wurde, können wir leider nicht sagen. Er ist zwar eine imposante Erscheinung, war aber bei Ankunft zu dünn und muss noch etwas an Gewicht zulegen. Gleichzeitig ist Smoky aber auch ein hochsensibler Kerl, der anfangs eher vorsichtig ist und ein wenig Zeit braucht, bis das Eis gebrochen ist.

Wir gehen davon aus, dass er im neuen Zuhause gerne Freigang hätte, d.h. seine Menschen sollten in einer ruhigen und naturnahen Wohnlage leben, so dass Smoky auf Streifzug durch die Nachbarschaft gehen kann.

Merlin

Geboren: Ende 2019

Geschlecht: Rüde

Rasse: Mischling

Aufnahmegrund: Fundhund

Größe: 38 cm

Merlin kam als Fundhund in das Partner-Tierheim in Ungarn Kiskunhalas. Er ist sehr Menschenbezogen, dankbar für jede Zuwendung, offen und verschmust.

Gerne kann er an eine Familie mit Kindern oder z.B. an ein Rentnerehepaar vermittelt werden. Er ist für alles offen. Eine Wohnung geht oder ein Haus mit Garten wäre optimal, aber nicht zwingend notwendig. Sollte regelmäßig gebürstet werden und ist gut verträglich mit Artgenossen.

Polly

Hund Polly Bild © Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel

Geboren: 2015

Rasse: DSH

Größe: 60 cm

Polly wurde in Kassel im Eichwald angebunden und dann von der Polizei in das Tierheim in Kassel gebracht. Trotz 1800 Likes und 5700 x geteilt bisher keine Hinweise auf den Besitzer. Polly ist lieb, verschmust und sehr anhänglich. Ein absoluter Traumhund.

Für alles offen, gerne Renternerehepaar, aber auch Familie mit Kindern. Das neue Zuhause sollte ebenerdig sein (leichte HD) gerne mit Garten. Polly ist gut veträglich mit anderen Hunden.

Weitere Informationen das tierheim Das Tierheim Wau-Mau-Insel ist ein weit über die Stadt Kassel hinaus bekanntes Tierheim, das dem Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V. angeschlossen ist.



Das Tierheim hat es sich zur Aufgabe gemacht, in Not geratenen Tieren zu helfen und in ein neues, liebevolles Zuhause zu vermitteln.



Im Jahr nimmt das Tierheim ca. 1200 - 1600 Tiere in Obhut, die entweder als Abgabe- oder Fundtier, oder als Sicherstellung aus schlechter Haltung zu ihnen kommen. Einige Tiere verlassen das Tierheim bereits nach kurzer Zeit wieder, andere müssen leider länger bleiben, weil sie älter oder krank sind oder einfach zu unscheinbar und schüchtern oder sie zeigen Verhaltensauffälligkeiten.



Darüber hinaus kommen jährlich ca. 300 Nicht-Heimtiere ins Tierheim, die von uns versorgt, auf Pflegestellen untergebracht und dann letztendlich wieder ausgewildert werden.



Tierheim Wau-Mau-Insel

Schenkebier Stanne 20

34128 Kassel



Infos unter: www.wau-mau-insel.de

Telefon: 0 561 - 861 56 80

Fax: 0 561 - 861 56 81

E-Mail: tierheim@wau-mau-insel.de



Telefonische Sprechzeiten:

Montag bis Freitag 10:00 bis 12:00 Uhr & 16:30 bis 19:00 Uhr



Zurzeit können leider keine Besuchszeiten stattfinden. Eine Tiervermittlung findet ausschließlich nach vorheriger telefonischer Vereinbarung statt.

Dienstag bis Samstag 14:00 bis 17:00 Uhr, sowie nach Vereinbarung. Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 19.10.2020, 16:00 Uhr