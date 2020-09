Heute suchen Tiere aus hessischen Tierheimen wieder nach einem zuhause mit Herz. Maresi Wagner vom Tierheim Cappel in Marburg stellt Hunde vor, die dringend eine neue Familie brauchen.

Cesar

Herdenschutzhund-Mix

2016 geboren

männlich, kastriert

Hund Cesar Bild © Tierheim Cappel

Der imposante Cesar mit dem ruhigen aber bestimmten Charakter bringt eindeutige Herdenschutzqualitäten mit: er ist aufmerksam, treu und genießt es, mit seinen Bezugspersonen in aller Ruhe zu arbeiten (zum Beispiel kleinere Suchspiele oder Gehorsamstraining). Es zeigt ebenso auch eine typische Dickköpfigkeit und im neuen Zuhause sollte klar an Vertrauen und Bindung gearbeitet werden, damit er dem Menschen die Führung und Kontrolle gerne überlässt.

Cesar sollte eigentlich auf eine Pflegestelle eines anderen Tierschutzvereins, da dies aber kurzfristig nicht möglich war, kam er ins Tierheim und sucht darüber ein neues Zuhause. Er freut sich darüber, Ausflüge in die Natur zu machen, verbringt aber auch gerne einfach Zeit auf seinem Grundstück. Er sollte im neuen Zuhause unbedingt einen gesicherten Garten und/oder Hof haben.

Mit anderen Hunden und Tieren ist Cesar nur bedingt verträglich. Cesar zeigt eine mittelstarke Hüftdysplasie. Er ist ein großartiger Hund für Menschen, die mit seinem selbstständigen aber nichtsdestotrotz treuherzigen Charakter umgehen können und Freude daran haben, ihm klare Strukturen zu geben.

Philomena

Mischling

2013 geboren

weiblich, kastriert

Hündin Philomena Bild © Tierheim Cappel

Philomena ist eine freundliche, ruhige Hündin, die gerne dabei ist, nicht im Mittelpunkt des Trubels stehen muss sondern auch gerne einfach alles ganz in Ruhe beobachtet. Anfangs ist sie in fremden Situationen und bei unbekannten Menschen etwas zurückhaltend, dies legt sich aber schnell und dann ist sie sehr verschmust.

Leider hat Philomena große Hüft- und Rückenprobleme und auch leider Probleme mit den Kreuzbändern. Sie wird eine Schmerzmedikation benötigen und würde sich sehr über einen liebevollen Gnadenplatz freuen. Sie geht gerne kleine Runden spazieren und benimmt sich dabei gut.

Philomena ist mit anderen Hunden gut verträglich und könnte sehr gerne als Zweithund ausziehen. Sie lässt sich von ihnen gerne zum Spiel animieren und zeigt dann viel Lebensfreude.

Lucky

Europäisch Kurzhaar

15.04.2019 geboren

weiblich

Katze Lucky Bild © Tierheim Cappel

Lucky wurde früh morgens in einer Transportbox vor die Tierheimpforte gestellt, anbei ein Brief mit einigen Informationen und Eckdaten zu ihr. Abgegeben wurde sie, da sie sich unsauber zeigte. Unter Einbeziehung des Briefs ist davon auszugehen, dass dies teils eine Stressreaktion war, teils vielleicht auch hormonell bedingt. Im Tierheim zeigt Lucky keine Unsauberkeit und sie sollte nach Kastration und in einem Zuhause ohne Aufregung das Verhalten auch nicht wieder zeigen.

Die hübsche, elegante Tigerkatze ist neugierig und macht sich gerne lautstark bemerkbar. Sie spielt gerne, lässt sich nach dem ersten Kennenlernen auch gerne streicheln und sucht ein Zuhause ohne Kinder bzw. noch anstehenden Nachwuchs und ohne Unruhe.

Lucky hat etwas Freigangserfahrung sammeln können, war aber laut des vorliegenden Briefs immer nach kurzer Zeit schon wieder maunzend an der Tür. Freigang nach genügend Eingewöhnung würde ihr aber in jedem Fall entgegenkommen, es müsste nur auch eine Katzenklappe vorhanden sein, durch die Lucky selbst entscheiden kann, ob sie im Haus oder draußen sein möchte.

Mit anderen Katzen zeigt Lucky sich aktuell noch etwas überfordert, mit einem älteren, souveränen Kumpel, der sie ihr eigenes Ding machen lässt, wäre sie aber vermutlich gut verträglich.

Rocky und Paso

Kater Rocky Bild © Tierheim Cappel

Europäisch Kurzhaar

2019 & 2018 geboren

männlich

Die zwei liebenswerten Lackfellchen suchen ein gemeinsames Zuhause in Wohnungshaltung. Paso kam als Fundkater aus Neustadt ins Tierheim Marburg, Rocky wurde von einem anderen Tierschutzverein übernommen.

Paso ist verspielt, neugierig, aber noch etwas vorsichtig im engen Umgang mit Menschen. Es ist bereits zu erkennen, dass er bei guter Pflege Schritt für Schritt immer mehr Vertrauen fassen wird und sich zum Schmusekater entwickelt. Rocky ist nur anfangs schüchtern aber dann der größte Schmusekater, der nichts mehr liebt, als gestreichelt zu werden.

Kater Paso Bild © Tierheim Cappel

Beide wurden positiv auf FeLV getestet. FeLV (Felines Leukämievirus, auch Leukose genannt) ist eine Immunschwächekrankheit, die bei Ausbruch zu Sekundärerkrankungen führen kann, z.B. Tumoren oder Anämie. Übertragen wird FeLV über eine Tröpfcheninfektion. Für andere Tierarten und für Menschen ist FeLV völlig ungefährlich. Paso und Rocky sind völlig symptomfrei. Als FeLV-positive Katzen werden sie in reine Wohnungshaltung – mit gesichertem Balkon! – vermittelt. Sie verstehen sich sehr gut und werden nur gemeinsam vermittelt.

Es ist zu hoffen, dass die zwei hübschen, menschenbezogenen, jungen Katzen bald ihre große Chance und liebe Menschen finden werden, bei denen sie ein wunderbares Leben in netter Gesellschaft verbringen können!

