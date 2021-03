Heute suchen zwei Hunde, ein Kater und eine Katze aus dem Tierheim Alsfeld wieder nach einem Zuhause mit Herz.

Mozart

Hund Mozart Bild © Tierheim Alsfeld

Alter: September 2010

Geschlecht: männlich

Rasse: Münsterländer-Mix

Mozart ist mit seinen elf Jahren auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Der Münsterländer-Mix ist ein wirklich toller Rüde und zu Menschen ist er immer sehr freundlich. Seine Statur wirkt kräftig, aber seine Seele ist so zart wie sein Name es schon sagt. Er ist immer auf der Hut nichts falsch zu machen, immer vorsichtig. Mozart sucht Menschen, die ihm Selbstbewusstsein einflößen und ihm die Freude am Leben zurück geben

Hörnchen

Katze Hörnchen Bild © Tierheim Alsfeld

Geschlecht: weiblich

Rasse: Europäisch Kurzhaar Katze

Hörnchen ist kurzum die perfekte Katze. Sie ist gerade mal ein bis zwei Jahre alt und kommt ziemlich sicher mit allem zurecht, was man sich vorstellen kann. Familien, auch mit anderen Haustieren, aber auch Einzelpersonen, die sich viel und gerne mit ihrer Katze beschäftigen möchten, dürfen sich ab sofort beim Tierheim Alsfeld melden. Alle Infos gibts bei uns im Internet.

Porsche

Kater Porsche Bild © Tierheim Alsfeld

Geschlecht: männlich, kastriert

Rasse: Europäisch Kurzhaar Katze

Der Name Porsche passt zu diesem Prachtkerl wie kein anderer. Ob er weiß wie elegant er aussieht? Wahrscheinlich weiß er das ganz genau, denn Porsche bittet nicht darum gestreichelt und beachtet zu werden – er geht davon aus. Er lässt sich sehr gerne streicheln und fängt dann auch prompt an zu schnurren wie ein Auto. Das Tierheim Alsfeld sucht gerade ein neues Zuhause für ihn. Schauen Sie mal auf unserer Internetseite vorbei.

Luke

Hund Luke Bild © Tierheim Alsfeld

Alter: Juni 2010

Geschlecht: männlich

Rasse: Mix

Luke ist ein verschmustes Powerpaket und hat kein Problem damit, dies den Menschen und Hunden um ihn herum zu zeigen. Aktuell ist er im Tierheim Alsfeld und freut sich darauf bald in eine neue Familie zu kommen.

Weitere Informationen Das Tierheim Tierschutzverein Alsfeld und Umgebung e.V.

Tierheim Alsfeld

Jahnstraße 67

36304 Alsfeld



Telefon: 0 66 31 - 28 00

Fax: 0 66 31 - 70 92 35

E-Mail: info@tierheim-alsfeld.de

Infos unter: www.tierheim-alsfeld.de



Bitte informieren Sie sich über die geänderten Öffnungszeiten während der Corona-Pandemie unter: www.tierheim-alsfeld.de Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 29.03.2021, 16:00 Uhr