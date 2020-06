Auch diese Woche suchen wieder Tiere ein neues Zuhause mit Herz. Heute stellen wir Ihnen zwei Hunde Kater und zwei Katzen aus dem Tierheim Wau-Mau-Insel aus Kassel vor.

Hund Durchess Bild © Tierheim Wau-Mau-Insel

Geboren: 2019



Rasse: Pinscher- Mischling



Größe: 35 cm

- Geschichte:

Fundhund aus unserem Tierheim in Brasov Rumänien. Kam mit gebrochenem Becken



- Charaktereigenschaften:

Schüchtern, zurückhaltend. Wenn man sie kennt aber anhänglich und verschmust



-Ansprüche an den neuen Besitzer:

Ruhiger Haushalt, gerne Renternerehepaar



- Ansprüche an die Umgebung:

Nicht zu viele Treppen, gerne Garten



- Ansprüche an die Pflege:

Kurzes Fell- keine besondere Pflege nötig



- Umgang mit anderen Tieren:

Gut verträglich mit Artgenossen, Katzenverträglich



- Geeignet für Anfänger?

Ja, wenn diese einem ängstlichen Hund Zeit geben.

Calvin

Hund Calvin Bild © Tierheim Wau-Mau-Insel

Geboren: 2014



Rasse: Mischling



Größe: 47 cm

- Geschichte:

Calvin kam als Fundhund ins Tierheim



- Charaktereigenschaften:

Menschenbezogen, dankbar für jede Zuwendung (er sucht sich seine Menschen aber aus)



- Ansprüche an den neuen Besitzer:

Familie mit älteren Kindern, Rentnerehepaar.



- Ansprüche an die Umgebung:

Wohnung oder Haus mit Garten wäre optimal, aber nicht zwingend



- Ansprüche an die Pflege:

Sehr langes Fell. Intensive Fellpflege!



- Umgang mit anderen Tieren:

Verträglich mit Artgenossen. An der Leine bellt er manchmal.



- Geeignet für Anfänger?

ja

Daisy

Katze Daisy Bild © Tierheim Wau-Mau-Insel

Geboren: 08-2019



Rasse: EKH



Größe: 25 cm

- Geschichte:

Abgabe wegen Allergie der Kinder, zusammen mit Ihrer Schwester Honey



- Charaktereigenschaften:

lieb, aufgeschlossen



- Ansprüche an den neuen Besitzer:

Offen für alles



- Ansprüche an die Umgebung:

Bisher reine Wohnungshaltung mit Balkon. Laut Vorbesitzer möchte sie Freigang.



- Ansprüche an die Pflege:

keine Zeitintensive Fellpflege.



- Umgang mit anderen Tieren:

Verträglich mit Artgenossen



- Geeignet für Anfänger?

Ja

Jaki

Katze Jaki Bild © Tierheim Wau-Mau-Insel

Name: Jaki



Geboren: 2009



Rasse: EKH



Größe: 25 cm

- Geschichte:

Fundkatze, Besitzer unbekannt.



- Charaktereigenschaften:

Jaki war länger auf sich selbst gestellt, von daher unsicher bei Menschen.



- Ansprüche an den neuen Besitzer:

Keine Kinder, ruhiger Haushalt.



- Ansprüche an die Umgebung:

Freigang



- Ansprüche an die Pflege:

Keine



- Umgang mit anderen Tieren:

eher Einzelkatze



- Geeignet für Anfänger?

Nein

Weitere Informationen kontakt Tierheim Wau-Mau-Insel

Schenkebier Stanne 20

34128 Kassel



Telefonische Sprechzeiten:

Montag bis Freitag 10 - 12 Uhr & 16 - 18 Uhr



Telefon: 0561/861 56 80

Fax: 0561/861 56 81

E-Mail: tierheim@wau-mau-insel.de Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 29.06.2020, 16:00 Uhr