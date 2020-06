Auch diese Woche suchen wieder Tiere ein neues Zuhause mit Herz. Heute stellen wir Ihnen Hunde und Katzen aus dem Tierheim Cappel in Marburg vor.

Katze Tessa Bild © Tierheim Cappel/Lars Blume

Europäisch Kurzhaar

Fundtier

* ca. Ende 2018 (etwa anderthalb Jahre)

Tessa ist eine ganz zierliche, junge Fundkatze aus Marburg für die leider kein Halter ausfindig zu machen war.

Sie ist sehr zutraulich, freundlich und verschmust. Tessa eignet sich sehr gut als Familienkatze, will am liebsten ununterbrochen gestreichelt werden, spielt gerne und möchte idealerweise nicht viel allein zuhause sein. Sie ist in fremden Situationen etwas schüchtern, taut aber schnell auf.

Mit anderen Katzen kann Tessa sich arrangieren, mag sie aber nicht besonders. Sie würde sich ein Zuhause ohne weitere Katzen im selben Haushalt wünschen.

Tessa sucht im neuen Zuhause viel Liebe und Streichelstunden sowie Freigang in katzengerechter Umgebung, gerne mit eigenem Garten.

Hündin Emma Bild © Tierheim Cappel/Lars Blume

Schäferhund-Mix

Abgabetier

* 2014 (sechs Jahre)

Emma ist eine menschenbezogene Hündin, die anfängliche Unsicherheiten schnell ablegt und sich dann fröhlich, lieb und anhänglich zeigt. Sie genießt Aufmerksamkeit sehr und ist am liebsten viel bei ihren Menschen und mit ihnen unterwegs.

Anderen Hunden begegnet sie mit viel Selbstbewusstsein und ist nur bedingt verträglich. Beim Spazierengehen hat sie aber keine Probleme. Sie ist sehr gerne an der frischen Luft und würde sich über ein Zuhause freuen, in dem auch ihre Menschen gerne in der Natur unterwegs sind.

Sie ist als Familienhund gut vorstellbar, sollte aber nicht zu viel Trubel und Wechsel erfahren, sondern ein festes und gut strukturiertes Umfeld haben, auf das sie sich verlassen kann.

Es ist zu hoffen, dass Emma bald ihre Menschen findet und bei ihnen sehr glücklich werden darf!

Hündin Laika Bild © Tierheim Cappel/Lars Blume

vmtl. Bolonka Zwetna & Havanese-Zwergpudel-Mix

Abgabetiere (über das Veterinäramt)

* ca. 2009 (beide etwa zehn bis zwölf Jahre alt)

Hündin Babsi Bild © Tierheim Cappel/Lars Blume

Die niedlichen Hundedamen Babsi und Laika kamen in einem sehr schlechten Zustand ins Tierheim, da ihr Halter sich nicht mehr um sie kümmern konnte. Sie waren vollkommen verfilzt und verdreckt und als Hunde nicht zu erkennen. Inzwischen wurden sie geschoren, gewaschen und gepflegt und haben sich gut erholt. Sie warten nun gemeinsam auf ein schönes Zuhause.

Sie sind freundliche, gegenüber Fremden und Fremdem anfangs manchmal etwas schüchterne Hündinnen. Die kleine weiße Babsi sieht aus wie ein Lämmchen und möchte am liebsten immer auf den Schoß oder den Arm. Auch die dunklere Laika zeigt sich nach dem ersten Kennenlernen sehr anhänglich. Sie schmusen beide gerne und viel und eignen sich perfekt für Menschen, die ihnen ein sicheres Nest mit guter Pflege und viel Liebe schenken möchten.

Hündin Laika Bild © Tierheim Cappel/Lars Blume

Sie gehen gerne spazieren und freuen sich, über die Wiese zu tollen. An der Leine oder am Zaun zeigen sich beide kleinen Hundedamen gerne größenwahnsinnig, wenn sie anderen Hunden begegnen, prinzipiell sind sie aber gut mit anderen Hunden ihrer eigenen Kragenweite verträglich. Sie hängen zudem sehr aneinander und suchen nur zusammen ein Zuhause.

Leider ist aktuell davon auszugehen, dass sie momentan nicht stubenrein sind und dass sie das Alleinebleiben zuhause noch etwas trainieren müssen, da sie ihren Bezugspersonen sehnsüchtig hinterher fiepen.

Gesundheitlich sind beide nach einigen Wochen im Tierheim jetzt wieder in einem stabilen Zustand, auf die Fellpflege muss zukünftig aber auf jeden Fall gut geachtet werden und auch ihre Zähne werden tierärztliche Sanierung benötigen. Babsi bekommt momentan ein Schmerzmittel, da eine Vorderpfote durchtrittig ist, Laika hat ein Herznebengeräusch, welches noch genauer abgeklärt wird und eine Augentrübung.

Babsi und Laika sehnen sich an einem Zuhause, wo sie gut umsorgt werden, sich auf ihre Menschen verlassen und über viel Aufmerksamkeit freuen können.

Weitere Informationen kontakt Tierheim Cappel

Verein Tierheim Landkreis Marburg-Biedenkopf e. V.

Bahnhaus 7

35043 Marburg



Telefon: 0 64 21 - 46 79 2

Fax: 0 64 21 - 95 31 37

E-Mail: tierheim@marburg.de

Infos unter: www.tierheim-marburg.de Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 06.07.2020, 16:00 Uhr