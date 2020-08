Heute suchen Tiere aus hessischen Tierheimen wieder nach einem Zuhause mit Herz. Heute stellen wir Ihnen zwei Hunde und vier Katzen aus dem Tierheim Cappel vor.

Max

Hund Max Bild © Tierheim Cappel/Lars Blume

Husky-Mix

Geboren 2015

männlich, kastriert

Der kräftige, clevere Max ist sehr menschenbezogen, fröhlich und aktiv. Max ist gegenüber seinen Bezugspersonen sehr lieb und anhänglich. Er benötigt ein Zuhause, in dem er seine Energie konstruktiv umsetzen kann, gefördert und gefördert wird und klare Regeln und Strukturen vermittelt bekommt. Abgegeben wurde er aufgrund von Überforderung.

Als absolutes Power-Paket sucht Max sportliche Menschen, die Freude an der Beschäftigung mit ihm haben und sich täglich entsprechend Zeit für ihn nehmen können. Er geht gerne mit Joggen, sollte auch zusätzlich abwechslungsreiche Arbeit für Körper und Kopf bekommen, aber muss natürlich auch lernen, abzuschalten und besonders zuhause seine Ruhezeit zu genießen.

Max ist willensstark und testet aktuell Grenzen aus, er sucht daher Menschen mit Hundeerfahrung, auf die er sich verlassen kann und die für ihn die Führung übernehmen.

Mit Hündinnen zeigt Max sich meist gut verträglich, mit Rüden leider eher weniger.

Für Max wird ein gutes Zuhause mit Liebe, Spiel, Sport und Spaß, aber natürlich auch weiterhin fortgeführter Erziehung gesucht!

Zara

Hündin Zara Bild © Tierheim Cappel/Lars Blume

Mischling

Geboren 2013

Weiblich, kastriert

Zara ist eine aufmerksame, anfangs etwas schüchterne aber nach dem ersten Kennenlernen sehr verschmuste Hündin. Wenn sie ihre Menschen erst einmal kennt, freut sie sich lautstark über das Wiedersehen und wird sich im neuen Zuhause sicherlich als anhängliche und treue Begleiterin weiterentwickeln, die mit ihren Menschen die Welt entdecken möchte.

Sie sollte eigentlich auf eine Pflegestelle eines anderen Tierschutzvereins, da dies aber kurzfristig nicht möglich war, kam sie ins Tierheim Marburg und sucht dort nun ein neues Zuhause.

Zara versteht sich wunderbar mit anderen Hunden und kann sehr gerne zu einem netten, souveränen Ersthund ziehen. Sie begegnet besonders Junghunden als eine geduldige "Ersatzmama".

Zara ist familientauglich, muss aber noch Einiges lernen und sollte im neuen Zuhause nicht gleich von zu vielen Eindrücken überfordert werden.

Sie geht gut an der Leine, zeigt aber sehr ausgeprägten Jagdtrieb, auf den ihre Halter gut achten müssen.

Zara wünscht sich liebe Menschen, ein Zuhause, in dem sie so richtig ankommen und sich entspannen kann, und fröhliche Ausflüge in die Natur.

Esmeralda & Djali

EKH

Geboren ca. 2018/19 und ca. 15.06.2020

beide weiblich (Mutter und Tochter), beide noch unkastriert

Die dreifarbige Esmeralda ist eine sehr nette, verschmuste und freundliche Katze. Sie gewinnt schnell Vertrauen zu Menschen und ist für Aufmerksamkeit und Streicheleinheiten sehr dankbar. Ihre kleine Tochter Djali ist sehr verspielt und neugierig, braucht aber anfangs ein wenig Zeit um sich an neue Eindrücke und Menschen zu gewöhnen - sie hat die ersten Wochen ihres Lebens ohne ein richtiges Zuhause verbracht. In einer netten Familie wird sie aber ganz sicher schnell auftauen und zu einer kleinen Schmusekatze werden.

Das liebenswerte Mutter-Tochter-Gespann wurde in Marburg an einem Einkaufszentrum gefunden. Sie hatten im Lager Schutz gesucht. Anscheinend wurde Mama Esmeralda ausgesetzt und hat sich schon eine ganze Weile ohne menschliche Fürsorge durchschlagen müssen. Es ist wahrscheinlich, dass sie noch weitere Babies hatte, die es aber wohl nicht geschafft haben - aufzufinden war nur Djali, die Esmeralda wie ihren Augapfel behütet.

Beide könnten gemeinsam in ein liebevolles Zuhause ziehen, aber ebenso kann auch Djali mit einem anderen Kätzchen aus dem Tierheim oder zu einem passenden, jungen oder junggebliebenen Spielkameraden ziehen, an dem sie sich auch ein wenig orientieren kann. Getrennt werden die beiden ab etwa Mitte September, wenn Djali drei Monate alt ist. Djali wird nicht in Einzelhaltung vermittelt. Wir denken, dass Esmeralda gerne ebenso in netter, entspannter Katzengesellschaft sein würde.

Esmeralda war streunend draußen unterwegs und sollte, nach ausreichend Eingewöhnung, wieder Freigang bekommen. Dajli kann sowohl in Wohnungshaltung leben oder, ab einem Alter von etwa acht Monaten, Freigängerin werden. Natürlich müssen beide vorher noch kastriert werden.

Jule & Paula

EKH

Geboren 2015 & 2013

Beide weiblich und kastriert

Die beiden Katzendamen Jule und Paula kamen leider aufgrund eines Todesfalls ins Tierheim. Sie sind sehr menschenbezogene und verschmuste Katzen, die sich sehr nach einer neuen Bleibe sehnen.

Die etwas moppelige Jule ist quirlig, vorwitzig und liebt Aufmerksamkeit über alles. Sie macht es sich gerne im Bett gemütlich und zeigt sich aufgeschlossen und gesellig.

Paula ist etwas ruhiger, aber nicht weniger verschmust. Sie ist neugierig, zutraulich und genießt es aber auch, ihre Rückzugsbereiche zu haben und Trubel aus dem Weg zu gehen.

Beide Katzen haben bisher gut zusammengelebt, aber immer wieder auch ihr eigenes Ding gemacht und können sowohl gerne zusammen ausziehen als auch getrennt in neue Zuhause vermittelt werden. Jule hätte vermutlich auch nichts dagegen, Einzelkatze zu sein, solange sie viel Gesellschaft und Aufmerksamkeit durch ihre Menschen bekommt. Paula würde sich über nette, entspannte Katzengesellschaft dagegen sehr freuen.

Paula hat leider etwas chronischen Schnupfen, der sie bereits seit Jahren beschäftigt. Aktuell kriegt sie eine neue Medikation, die gut anschlägt, vermutlich wird sie aber nicht vollständig geheilt werden. Der Schnupfen belastet Paula nicht weiter und sollte kein Hindernis in der Vermittlung darstellen.

Beide Katzen sind erfahrene Freigänger und wünschen sich auf jeden Fall wieder Freigang, gerne mit eigenem Garten am Haus.

Weitere Informationen kontakt Tierheim Cappel

Verein Tierheim Landkreis Marburg-Biedenkopf e. V.

Bahnhaus 7

35043 Marburg



Telefon: 0 64 21 - 46 79 2

Fax: 0 64 21 - 95 31 37

E-Mail: tierheim@marburg.de

Infos unter: www.tierheim-marburg.de



Telefonzeiten:

Täglich außer dienstags von 09:00 bis 11:00 Uhr und von 14:00 bis 15:00 Uhr Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 31.08.2020, 16:00 Uhr