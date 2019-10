Zwei Hunde und zwei Kater freuen sich in unserer heutigen Sendung auf ihre Vermittlung.

Kater Fionrir

Bild © hr

Rasse: EKH

geboren: 26.07.2019

Geschlecht: männlich

Abgabegrund: Fundtier



Der Wirbelwind Fionrir ist ein kleiner Sonnenschein. Er ist sehr lieb und verschmust und hat nur Unfug im Kopf. Ein freches, süßes kleines Katerchen. Er wird stellvertretend für unsere vielen Jungkatzen im Fernsehen vorgestellt. Wir suchen für ihn ein Zuhause in Wohnungshaltung mit gesichertem Balkon und Katzengesellschaft.

Hund Felix

Bild © hr

Rasse: DSH-Collie-Mix

Geboren: 10.06.2010

Geschlecht: männlich

Abgabegrund: Krankheit der Besitzer



Laut Vorbesitzer toleriert Felix das Alleine-Bleiben nicht gut. Er hat mehrfach unverschuldet sein Zuhause verloren, weil sich angeblich die jeweiligen Lebensumstände der Halter immer geändert hätten. Er ist sozialverträglich, mag Menschen, kommt mit wohlerzogenen Kindern aus und kann im Auto mitgenommen werden. Felix braucht ein Zuhause, in dem er ankommen darf und sich auf seine Menschen verlassen kann. Er sucht nach Menschen, die ihn anleiten und die ein oder andere erzieherische Maßnahme vornehmen können. Felix hat recht viel Kraft und Ausdauer, es sollte noch an der Leinenführigkeit gearbeitet werden. Er hatte vorher nie einen Grund sich an Menschen zu orientieren, da die Menschen in seinem Leben kamen und gingen und ihn somit immer wieder aufgaben.

Kater Lizar

Bild © hr

Rasse: EKH

Geboren: 01.05.2018

Geschlecht: männlich kastriert

Abgabegrund: Rückgabe, weil er zu lebhaft spielt



Lizar ist ein sehr lieber verschmuster Kater, der seinen Menschen für sich alleine haben will. Er hat bisher in reiner Wohnungshaltung gelebt, hält sich aber im Tierheim sehr viel und gerne im Außengehege auf. Deshalb sollte er mit der Möglichkeit für Freigang vermittelt werden. Kinder in der Familie sollten älter sein, da er recht wild spielt. Eigentlich katertypisch und auch nicht sehr schlimm, aber die Tochter in seiner vorigen Familie hatte aufgrund dessen Angst vor ihm. Wir wollen gerne vermeiden, das er nochmal ins Tierheim zurück kommt.

Hund Tapsi

Bild © hr

Rasse: Beagle

Alter: 2009 geboren

Geschlecht: weiblich kastriert

Abgabegrund: Krankheit der Besitzerin



Hündin Tapsi ist 10 Jahre alt und eine unkomplizierte und freundliche Beagle-Dame. Sie ist sehr lieb und menschenbezogen. Tapsi verlor wegen Erkrankung der Besitzerin ihr Zuhause. Sie ist verträglich und kann gerne zu einem ruhigen vorhandenen Hund vermittelt werden. Zur Zeit trägt sie zu viel Hüftgold mit sich herum und muss dringend abspecken. Das Team vom Elisabethenhof hat sie bereits auf Diät gesetzt und ihre neuen Besitzer sollten unbedingt auf ihre Figur achten.