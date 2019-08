Olga ist sehr menschenbzogen, aktiv und verschmust – ein typischer Dackelcharakter.

Sie stammt aus Rumänien und wurde als Fundhund ins tierheim gebracht.

Als neuer Besitzer sollten sie aktiv und einfühlsam sein. Kleinkinder und andere Hunde sind für Olga kein Problem. Am besten wäre ein Garten am Haus, in dem sie sich bewegen kann.

Olga ist noch nicht gehorsam, aber lernwillig.

Weitere Informationen Steckbrief Name: Olga

Geschlecht: weiblich

Alter: 05/2018

Rasse: Dackel Ende der weiteren Informationen

Olga wohnt in der "Wau-Mau-Insel" in Kassel [zu den Tierheimen].



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 19.08.2019, 16:00 Uhr