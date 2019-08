Dolly ist eine zutrauliche, niedliche und menschenbezogene Katze. Sie ist anhänglich und freut sich sehr über Gesellschaft.

Trotz der längeren Zeit in Behandlung und Quarantäne zeigt sie sich weiterhin entspannt, freundlich und zugänglich.

Dolly ist eine Fundkatze aus Lohra, wo sie verletzt und benommen gefunden wurde. Über die Tierklinik Lemmer in Heskem kam sie ins Tierheim Marburg. Gesundheitlich ist sie stabil und eigentlich fit, aber es scheint zu starken Nervenschädigungen am linken Vorderbein gekommen zu sein, die sie nicht zu spüren scheint. Aktuell bekommt Dolly physiotherapeutische Hilfe. Mittel- und langfristig könnte aber hier eine Amputation im Raum stehen. Aus der Erfahrung mit anderen "Dreibeinern" ist sich das Team sicher, dass Dolly auch damit gut zurechtkommen würde. Außerdem stellte sich durch Röntgenaufnahmen heraus, dass in Dollys Seite - glücklicherweise an einer unbedenklichen Stelle - eine Schrotkugel unter der Haut sitzt. Die junge Katzendame hat also schon allerhand erlebt!

Aktuell konnten Dolly zwar noch nicht mit anderen Katzen vergesellschaften werden. Es ist aber gut vorstellbar, dass sie bei einem ruhigen, nicht zu aufdringlichem Mitbewohner gut untergebracht wäre. Durch ihr Handicap kann Dolly nicht so gut toben, spielen und sich auch nicht so gut wehren, wie Katzen ohne Verletzung. Das sollte bei einer Vergesellschaftung berücksichtigt werden.

Wichtig ist, dass Dolly in ihrem neuen Zuhause viel Gesellschaft durch ihre Menschen erfährt. Eine Vermittlung in Wohnungshaltung wäre aufgrund ihres Handicaps auf jeden Fall zu empfehlen, Freigang sollte gesichert beziehungsweise eingeschränkt sein. Je nachdem, wie gut sie langfristig mit ihrem Bein oder einer Amputation zurechtkommt.

Die hübsche Glückskatze hat es verdient, nach so viel Pech auch wieder viel Freude und Liebe zu erfahren!

Weitere Informationen Steckbrief Name: Dolly

Geschlecht: weiblich, kastriert

Alter: circa 2017

Rasse: EKH

Haltung: eher Wohnungshaltung Ende der weiteren Informationen

Dolly wohnt im Tierheim Cappel in Marburg [zu den Tierheimen].



