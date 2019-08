Bild © Lars Blume / Tiermheim Cappel in Marburg

Pascha ist ein aufmerksamer, freundlicher Kater, der sich in neuen Situationen zwar vorsichtig verhält und sich gut und schnell einlebt. Er ist ein guter Familienkater, genießt es, gestreichelt zu werden und macht es sich auch gerne gemütlich.

Pascha kam gemeinsam mit den Geschwistern Stummelchen und Krümel schwersten Herzens aus privaten Umständen ins Tierheim.

Anderen Katzen begegnet Pascha in der Regel freundlich, aber auch selbstbewusst. Am besten versteht er sich im Tierheim (neben seinen alten Freunden Krümel und Stummelchen) mit den beiden jungen Schwestern Hazel und Holly – sie dürfen an seinen Napf, dürfen bei im kuscheln und schauen sich generell viel von ihm ab. Pascha ist der Chef und lässt sich von wilderen, aufmüpfigen Katern nicht auf der Nase herumtanzen. Es wäre für ihn schön, freundschaftliche Gesellschaft im neuen Zuhause zu haben, da er bisher noch nie alleine gelebt hat.

Unbedingt sollte bei Pascha auf ein gesundes Gewicht beziehungsweise eine gesunde Gewichtsreduzierung geachtet werden. Der Weg dahin liegt in hochwertigem, getreidefreien Nassfutter mit viel tierischem Eiweiß und Bewegung. Sonst können sich schwere gesundheitlichen Probleme entwickeln.

Pascha kennt Freigang und hat gerne auch mal kleine Spaziergänge durch die Nachbarschaft unternommen. Schön wäre ein Garten, in dem er mit seiner Familie Zeit verbringen kann.

Pascha sucht ein schönes Zuhause mit viel Aufmerksamkeit, guter Pflege und natürlich ganz viel Liebe.

Weitere Informationen Steckbrief Name: Pascha

Geschlecht: männlich, kastriert

Alter: 2007

Rasse: EKH

Haltung: Freigang Ende der weiteren Informationen

Pascha wohnt im Tierheim Cappel in Marburg [zu den Tierheimen].



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 12.08.2019, 16:00 Uhr