Bild © Lars Blume / Tierheim Cappel in Marburg

Pixie, Bix und Trixie (v.l.n.r.) Bild © Lars Blume / Tierheim Cappel in Marburg

Trixie, Pixie und Bix sind fröhliche, sehr verspielte und gut gelaunte Katzenkinder mit viel Energie und hohem Kuschelfaktor. Sie haben den Fehlstart ins Leben gut verkraftet und suchen nun ein Zuhause als Familienkätzchen.

Sie zeigen sich zutraulich, neugierig und verstehen die Welt als großen Abenteuerspielplatz.

Am allerliebsten spielen sie gemeinsam und mit anderen Kätzchen. Sie brauchen unbedingt auch weiterhin gute Sozialisierung und werden, wie alle Katzenkinder und Jungkatzen des Tierheims, nicht in Einzelhaltung vermittelt. Da die kleine Pixie am liebsten Zeit mit ihrem Bruder Bix verbringt, werden die beiden nur zusammen vermittelt. Schwester Trixie kann gerne mit einem anderen Kätzchen aus ihrem Zimmer ausziehen oder zu einem passenden Spiel- und Schmusekameraden ziehen.

Auf ihrer Pflegestelle haben Trixie, Pixie und Bix bereits mit Hunden kleinerer Rassen zusammengelebt und sich gut mit ihnen verstanden. Die Drei können sowohl in Wohnungshaltung als auch als zukünftige Freigänger leben. An Freigang können sie frühestens ab einem Alter von acht Monaten und nach erfolgter Kastration gewöhnt werden.

Interessenten sollten sich bewusst machen, dass aus den süßen Kleinen zwangsläufig erwachsene Katzen werden, die ein hoffentlich langes Leben von 15 bis 20 Jahren vor sich haben. Die Entscheidung für kleine Kätzchen sollte somit immer langfristig und nicht aufgrund des unbestreitbaren Niedlichkeitsfaktors getroffen werden.

Mit etwa vier Wochen wurden die Geschwister Trixie, Pixie und Hixie in Stadtallendorf in einer Metallkiste ausgesetzt und von Tierfreunden gefunden. Ein viertes Geschwisterchen wurde von einem Passanten leider mitgenommen, die anderen drei kamen zunächst in einer Pflegestelle unter und dann ins Tierheim Marburg.

Weitere Informationen Steckbrief Name: Trixie, Pixie und Bix

Geschlecht: 2x weiblich, 1x männlich (alle unkastriert)

Alter: 11.06.2019

Rasse: EKH-Mix (vmtl. Waldkatze/Maine Coon-Einfluss)

Haltung: Wohnung/Freigang Ende der weiteren Informationen

Trixie, Pixie und Bix wohnen im Tierheim Cappel in Marburg [zu den Tierheimen].



