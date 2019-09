May und Juni kamen im August diesen Jahres ins Tierheim Alsfeld. Die beiden Katzendamen suchen ein ruhiges, liebevolles Zuhause.

May ist anfangs sehr schüchtern und verkriecht sich gern. Sie baut dann ihre Höhlen und benötigt einfach Zeit. Bekommt sie diese, dann ist sie verschmust.

Juni ist eine totale Schmuserin. Sie weiß um ihre Schönheit und versucht auch den Menschen, nach ihren Wünschen zu erziehen. Beachtet man sie nicht oder gibt Leckerlies nicht her, dann kommt die Pfote und tippt ans Bein. Sie eine sanfte Seele, weiß aber auch was sie will. Fellpflege sollte man mit ihr jeden Tag machen.

Beide kennen den Freigang und sollten diesen auch unbedingt wieder erhalten.

Weitere Informationen Steckbrief Name: May und Juni

Rasse: May – EKH, Juni – Main-Coon-Mix

Alter: May – ca. 2015, Juni – ca. 2013

Geschlecht: weiblich

Farbe: schwarz-weiß, tricolor

Haltung: Freigang Ende der weiteren Informationen

may und Juni wohnen im Tierheim Alsfeld [zu den Tierheimen].

Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 23.09.2019, 16:00 Uhr