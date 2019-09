Das neue Zuhause sollte Erfahrung mit der Perser-Art haben, denn Cloe weiß was sie will und vor allem was sie nicht will.

Cloe wurde auf der Landstraße Willingshausen Richtung Neustadt aufgefunden. Sie war in einem schlechten Zustand. Mittlerweile hat sich die selbstbewusste Katzendame berappelt und ist bereit in ein neues Zuhause zu ziehen, sollte es nicht doch Besitzer geben, die sie vermissen.

Kämmen mag sie nicht so gern, denn sie war schon sehr verfilzt und hat auch immer noch Stellen. Die Stellen müssten einfach nach und nach entfernt werden muss.

Sie bewohnt zwar ein Zimmer mit zwei anderen Artgenossen, aber Kontakt sucht sie nicht aktiv zu anderen und ist lieber für sich. Cloe ist wahrscheinlich in einem Zuhause sehr glücklich, in dem man viel Zeit für sie hat.

Cloe sollte auf jeden Fall die Möglichkeit auf Freigang bekommen.

Weitere Informationen Steckbrief Name: Cloe

Rasse: Perser-Mix

Alter: unbekannt

Geschlecht: weiblich

Haltung: Freigang

Farbe: schildpatt Ende der weiteren Informationen

Cloe wohnt im Tierheim Alsfeld [zu den Tierheimen].

Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 23.09.2019, 16:00 Uhr