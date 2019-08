Thor kommt aus einer Sicherstellung von 136 Hunden, die eingesperrt und komplett vernachlässigt waren. Er hat sich sehr gut im Tierheim eingelebt und ist ein fröhlicher und aufgeschlossener Hund geworden.

Ein Hundezüchter und seine Frau haben die 136 Hunde, unter ihnen 53 Welpen, ohne Genehmigung gehalten. Die Tiere waren in kleinen Käfigen, Holzverschlägen oder auch in Transportboxen in verdunkelten Wohnräumen vom Keller bis unter das Dach des Wohnhauses eingesperrt. Mittlerweile leben 13 Hunde im Tierheim Darmstadt.

Die Hunde sind teilweise sehr vernachlässigt, verängstigt und verstört, weil sie so gut wie überhaupt nichts kennen. Thor ist einer von ihnen.

Aufgrund seiner Vorgeschichte kennt Thor viele Dinge des täglichen Lebens noch nicht. Leider ist er auch noch nicht stubenrein.

Weitere Informationen Steckbrief Name: Thor

Alter: 2018 geboren

Rasse: Pudel-Mischling

Geschlecht: männlich Ende der weiteren Informationen

Thor wohnt im Tierheim Darmstadt [zu den Tierheimen].

Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 02.09.2019, 16:00 Uhr