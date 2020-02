Auch diese Woche suchen wieder Tiere ein neues Zuhause. Heute stellen wir Ihnen drei Katzen und ein Hund aus dem Tierheim Marburg vor.

Olaf

Hund Olaf Bild © Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel

Rasse: Mischling

Geboren: 2018

Geschlecht: Rüde, kastriert

Farbe: cremefarben

Aufnahmegrund: Übernahme bmt-Partnertierheim

Im Tierheim seit: 11.12.2019

Olaf ist ein liebenswertes Riesenbaby, das wir aus unserem rumänischen Partnertierheim in Brasov übernommen haben. In seiner Heimat war er vermutlich mal in einen Verkehrsunfall verwickelt, denn er hat einen alten Schienbeinbruch. Dies muss man als zukünftiger Halter einfach wissen und beobachten. Olaf eignet sich dadurch aber nicht für den Hundesport.



Er ist einfach nur ein netter Kerl und wir hoffen, dass sich auch für ihn die richtigen Leute finden. Sein Zuhause sollte möglichst ebenerdig sein und nicht unbedingt ein winziges Ein-Zimmer-Apartment sein. Dort würde er vermutlich versehentlich überall anecken. Ein richtig liebenswerter Schatz!

Elsa

Hündin Elsa Bild © Tierheim Wau-Mau-Insel, Kassel

Rasse: Mops

Geboren: 2012

Geschlecht: Hündin, kastriert

Farbe: beige mit grau

Aufnahmegrund: Übernahme bmt-Tierheim

Im Tierheim seit: 05.02.2020

Elsa ist eine liebenswerte und freundliche Mops-Hündin, die wir aus unserem rumänischen Partnertierheim übernommen haben. Elsa wurde auf einem Parkplatz ausgesetzt und ist dann in unser Partnertierheim gekommen. Ihr fehlt ein Ohr und unsere rumänischen Tierschutzkollegen vermuten, dass man es ihr mutwillig abgeschnitten hat. Und Elsa hat ein verkümmertes Auge und auf dem anderen Auge hatte sie ein Glaukom, so dass man ihr ein Auge entfernt hat. Ob sie mit dem verkümmerten Auge noch etwas sehen kann, wird eine Augenuntersuchung bei einem Spezialisten zeigen.



Auf jeden Fall ist sie eine ganz bezaubernde Hündin mit ganz viel Lebensfreude. Sie ist sozial verträglich mit Hunden und Katzen. Sicherlich muss man aufgrund ihrer Behinderung einige Dinge beachten. So braucht sie etwas Zeit, bis sie sich an eine neue Umgebung gewöhnt und sich orientieren kann. Und man darf beispielsweise nicht alle Nase lang die Möbel zuhause umstellen und sollte versuchen, möglichst viele Stolperfallen aus dem Weg zu räumen. Aber wer schon einmal mit einem blinden Tier zusammegelebt hat, weiß, wie gut sie sich in gewohnter Umgebung zurechtfinden.



Welcher Mops-Fan mit Herz hat ein Körbchen frei und möchte Elsa ein Zuhause-für-immer geben?

Käthe

Hündin Kätze Bild © Tierheim Wau-Mau-Insel, Kassel

Geboren: Juni 2019

Geschlecht: Hündin

Rasse: DSH-Mischling

Größe: 52cm

Käthe wurde zusammen mit Ihren 3 Geschwistern in Kassel auf einem Gelände eines Autohändlers gehalten.

Stix

Hund Stix Bild © Tierheim Wau-Mau-Insel, Kassel

Geboren: 2014

Rasse: Jack Russel Terrier

Größe: 32 cm

Er wurde zusammen mit einem weiteren Hund nachts bei einem Polizeieinsatz sichergestellt.

Weitere Informationen KONTAKT Tierheim Wau-Mau-Insel

Schenkebier Stanne 20

34128 Kassel



Telefonische Sprechzeiten:

Montag bis Freitag 10 - 12 Uhr & 16 - 18 Uhr



Telefon: 0561 – 861 56 80

Fax: 0561 – 861 56 81

E-Mail: tierheim@wau-mau-insel.de Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 17.02.2020, 16:00 Uhr