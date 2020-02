Auch diese Woche suchen wieder Tiere ein neues Zuhause. Heute stellen wir Ihnen drei Hunde und zwei Kaninchen aus dem Tierheim Darmstadt vor.

Fuzzi

männlich

ca. 1 Jahr

Bild © Tierschutzverein Darmstadt und Umgebung e. V.

Als junger Deutsch Drahthaar wäre Fuzzi der ideale Kandidat um zum Jagdhund ausgebildet zu werden. Seine leider kupierte Rute lässt darauf schließen, dass jemand auch schon einmal genau das mit ihm vorhatte. Warum es nicht dazu kam und wo Fuzzis Ursprünge liegen ist leider nicht mehr so leicht nachzuvollziehen. Bei uns ist er als private Abgabe aufgrund von Überforderung gelandet.

Der junge Rüde lernt extrem schnell dazu und fordert am laufenden Band Beschäftigung ein. Die Ausbildung und Verwendung als Jagdhund ist aufgrund seiner fehlenden Ahnentafel und seiner Herkunft leider sehr schwierig und kaum umzusetzen. Daher braucht Fuzzi nun ein nettes neues zu Hause mit Menschen, welche ihm ausreichend Beschäftigung und vor allem Konsequenz bieten können. Kinder sind grundsätzlich kein Problem für ihn, solange sie seine Ruhephasen akzeptieren und ihn nicht als „Spielgefährten“ missbrauchen. Eine gemeinsame Haltung mit Katzen oder Kleintieren dürfte völlig ausgeschlossen sein, da Fuzzis schon recht ausgeprägter Jagdtrieb dem entgegenstehen dürfte.

Ping Pong & Goliathka

weiblich

ca. 10 Jahr

Hündin Goliathka Bild © Tierschutzverein Darmstadt und Umgebung e. V.

Ping Pong und Goliathka kamen zusammen mit vier weiteren Bulldoggen aus privater Haltung zu uns. Mit ihren zehn Jahren gehören sie definitiv schon zum alten Eisen und brauchen nicht mehr allzu viel Action an ihrem Lebensabend. Spazierengehen und an einer Leine zu Laufen scheint ihnen völlig fremd zu sein, jedoch lernen sie es Stück für Stück kennen und machen ihre Sache schon ganz gut.

Hündin Ping Pong Bild © Tierschutzverein Darmstadt und Umgebung e. V.

Menschen gegenüber sind die alten Damen sehr zugewandt und gehen sofort in den „Kampfschmuser“ Modus über. Auf für sie fremde Hunde haben sie bei uns im Tierheim leider nicht sehr gut reagiert, sondern fingen an, ihnen hinterherzujagen und ließen sich nur schwer wieder davon abbringen. Erfahrungen mit Katzen konnten wir bisher noch nicht sammeln, doch ist davon auszugehen, dass die Reaktion ähnlich ausfallen dürfte. Daher suchen wir für die beiden alten Mädchen jeweils ein möglichst ruhiges zu Hause wo sie als Einzelhund die volle Aufmerksamkeit ihres/ihrer Menschen genießen dürfen. Wer also viel Zeit zu Hause verbringt und gerne einem älteren Hund noch ein zu Hause schenken möchte, der bekommt in diesem Falle einen loyalen und verschmusten Wegbegleiter, der einem nicht mehr von der Seite weichen wird.

Snowflake und Schlappohr

Kaninchen Schlappohr Bild © Tierschutzverein Darmstadt und Umgebung e. V.

Snowflake (oben) und Schlappohr (links) sind beide als Abgabetiere zu uns ins Tierheim gekommen. Beide Kaninchen sind 2017 geboren, sie sind unheimlich lieb und suchen ein Zuhause bei Artgenossen.

