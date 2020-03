Auch diese Woche suchen wieder Tiere ein neues Zuhause. Heute stellen wir Ihnen zwei Hunde, zwei Katzen und zwei Kaninchen aus dem Tierheim Cappel in Marburg vor.

Grete

Hündin Grete Bild © Tierheim Cappel, Marburg

weiblich, kastriert

Mischling

Geboren 2016

Abgabetier, im Tierheim seit 16.02.2020

Die fröhliche und freundliche Grete kam nach dem Tod ihres Frauchens gemeinsam mit drei weiteren Hunden ins Tierheim. Die Hundedame ist als Anfänger- und Familienhund sehr gut geeignet. Sie ist kontaktfreudig, mag jeden und genießt Aufmerksamkeit sehr. Sie geht ganz offen auf alle Menschen zu und freut sich darüber, gestreichelt zu werden und mit ihren Menschen kleine und große Ausflüge zu machen. Trotz ihres aktuellen Übergewichts ist sie sehr lebensfroh und munter und zeigt, wenn sie „ihre fünf Minuten hat“ auch gerne, wie toll sie toben kann.

Grete geht sehr gerne spazieren und sollte dies in ihrem neuen Zuhause auch gerne ausgiebig tun, denn sie ist übergewichtig und muss abnehmen, damit sie sich freier bewegen und beschwerdefrei leben kann. Abnehmen heißt natürlich nicht, dass Grete hungern sollte – sie fordert ihr Futter gerne lautstark ein – aber auf gesunde Nahrung und wenig Leckerlies muss unbedingt geachtet werden!

An der Leine verhält sie sich gut, sie ist stubenrein und kann nach guter Eingewöhnung auch alleine zuhause bleiben. Der Grundgehorsam ist noch etwas ausbaufähig, der Besuch einer Hundeschule würde Grete sicherlich Spaß machen.

Grete mag andere Hunde sehr, kennt das Zusammenleben mit ihnen und würde sehr gerne als Zweithund ausziehen. Auch mit Katzen zeigt sie sich grundsätzlich gut verträglich.

Der niedlichen, noch etwas moppeligen Hündin ist ein liebevolles Zuhause zu wünschen, in dem sie zeigen darf, was in ihr steckt und sie viel gemeinsam mit ihren Menschen unternehmen kann.

Merlin

Hund Merlin Bild © Tierheim Cappel, Marburg

männlich, kastriert

Sennenhund-Mix

Geboren 2011

Abgabetier, im Tierheim seit 16.02.2020

Der hübsche Merlin ist ein treuer, freundlicher und anhänglicher Begleiter, der nach dem Tod seines Frauchens gemeinsam mit drei anderen Hunden ins Tierheim kam. Er liebt es, viel Aufmerksamkeit zu bekommen und fordert sie notfalls auch mit Bellen ein. Merlin orientiert sich sehr an seinen Menschen, lässt sich gerne streicheln und genießt es, draußen und drinnen gemeinsam Zeit zu verbringen.

Er verhält sich gut an der Leine und möchte gerne ausgiebige Spaziergänge machen. Das Autofahren kennt er, er kann alleine zuhause bleiben und ist stubenrein. Der Grundgehorsam ist noch ausbaufähig. Merlin zeigt sich generell sehr bellfreudig und ist dadurch eher ungeeignet für ein Mehrparteienhaus, in dem andere sich an seiner Kontaktfreudigkeit stören könnten.

Mit anderen Hunden ist Merlin gut verträglich und kennt auch das Zusammenleben mit ihnen. Er kann gerne wieder als Zweithund z.B. zu einer netten Hundedame ziehen.

Merlin hofft, zügig ein gutes Zuhause auf Lebenszeit zu finden, in dem er es sich gut gehen lassen und schöne Ausflüge mit seinen Menschen machen kann, viel Liebe geschenkt bekommt und die Aufmerksamkeit erhält, die er sich wünscht!

Samson & Krümelmonster

Kater Krümelmonster Bild © Tierheim Cappel, Marburg

beide männlich, kastriert

Britisch Langhaar, Wohnungshaltung

Geboren 12.11.2013 & ca. 2016

Fundtiere, im Tierheim seit 22.12.2019 & 02.01.2020

Die beiden verschmusten Langhaarkater wurden ebenso wie weitere Kater der gleichen Rasse im Abstand kurzer Zeit in einer Nachbarschaft in Stadtallendorf gefunden. Sie waren unterversorgt, abgemagert und verfilzt. Es ist anzunehmen, dass sie ausgesetzt wurden. Über Samsons Mikro-Chip war immerhin eine Vergangenheit als Ausstellungs- und Zuchtkater (unter anderem Namen) zu ermitteln, daher gibt es zu ihm ein Geburtsdatum. Krümelmonster ist geschätzt etwas jünger und vermutlich einer seiner Nachfahren. Ein Besitzer meldete sich nicht im Tierheim, die Ermittlungen laufen.

Die beiden Kater sind sehr freundliche und, nach der ersten, verschüchterten Eingewöhnung, sehr menschenbezogene Kater. Samson gibt dabei den Ton an, ist selbstbewusst, ruhig und ein kleiner Dickschädel. Krümelmonster macht, wie der Name verspricht, für Leckerlies alles, ist sehr aufmerksam und verspielt. Sie sind als Familienkater geeignet, brauchen aber auch ihre Rückzugsbereiche.

Kater Samson Bild © Tierheim Cappel, Marburg

Miteinander harmonieren die beiden gut, da Krümelmonster akzeptiert, dass der dominante Samson sich gerne mal in den Vordergrund drängelt. Er lässt sich davon nicht irritieren und holt sich dennoch selbstbewusst seine Schmuseeinheiten hab. Sie suchen ein gemeinsames Zuhause.

Beide haben sich gut von dem Trauma erholt, dass sie durch das Aussetzen erlitten haben. Da Samson erst im Tierheim kastriert wurde, zeigt er aktuell noch leichtes Markierverhalten, es ist aber zu hoffen, dass sich das mit der Hormonumstellung komplett verändert.

Die beiden werden in Wohnungshaltung vermittelt, können aber durchaus auch mal eingeschränkten Freigang z.B. gemeinsam mit ihren Menschen im gesicherten Garten bzw. auf der Terrasse nutzen.

Aktuell sind beide teilweise geschoren. Sie brauchen unbedingt mehrmals wöchentlich ausgiebige Fellpflege um Verfilzungen zu vermeiden.

Den zwei hübschen Jungs ist ein schönes Zuhause mit guter Pflege zu wünschen, wo sie es sich gut gehen lassen können und viel Beschäftigung und Liebe durch ihre Menschen erfahren dürfen.

Aris & Akira

Kaninchen Aris und Akira Bild © Tierheim Cappel, Marburg

männlich, kastriert, und weiblich

Zwergkaninchen-Mixe

Geboren ca. 2019

Fundtiere, im Tierheim seit 30.08.2019

Die zwei zutraulichen und freundlichen Kaninchen Aris und Akira wurden gemeinsam in einem Korb in einem Garten in Marburg ausgesetzt.

Sie suchen möglichst gemeinsam ein schönes Zuhause mit viel Platz und Auslauf zum Hoppeln, Hakenschlagen und Verstecken, guter Pflege und leckerem Futter.

Aktuell können sie nur in Innenhaltung vermittelt werden, etwa ab Mai ist die Gewöhnung an Außenhaltung möglich.

Weitere Informationen Kontakt Tierheim Cappel

Bahnhaus 7

35043 Marburg

Telefon: 06421/46792

Infos unter: www.tierheim-marburg.de

E-Mail: tierheim@marburg.de Ende der weiteren Informationen

