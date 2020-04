Heute suchen Tiere aus dem Tierheim Alsfeld wieder nach einem Zuhause mit Herz.

De Luca wurde vom Tierheim Alsfeld aus dem Tierheim Smeura nach Deutschland geholt. Er ist ein aufgewecktes Kerlchen. Er könnte sicher gut in einer Familie leben, traut sich vielleicht zu Beginn nicht alles, muss dann noch etwas Vertrauen aufbauen. Mit anderen Hunden kommt er prima aus.

Rino kam mit seinem Kumpel Aron aus Rumänien ins Tierheim nach Alsfeld. Anfangs verbellt Rino fremde Menschen, doch sein Vertrauen kann man schnell durch Leckereien gewinnen. Mit Männern hat er leider noch ein paar mehr Schwierigkeiten, doch das lässt sich mit etwas Training hinbekommen. An der Leine laufen kann Rino schon sehr gut und falls doch etwas einmal gruselig sein sollte, bleibt er einfach stehen und begutachtet mit Adleraugen die Situation. Mit Hunden ist er sympathiebedingt verträglich, da er noch etwas stürmisch ist. Schmusen gehört zu einer seiner großen Leidenschaften.

Dieses niedliche Kaninchen – Mädchen musste aus der Not heraus im Tierheim Alsfeld abgegeben werden. Die Besitzerin hatte drei Kaninchen bereits seit geraumer Zeit im Garten geschützt gehalten. Leider fand dennoch ein wild lebendes Tier den Weg zu den drei Tierchen hinein und tötete zwei ihnen. Die Besitzerin war zutiefst erschüttert und wusste auch nicht wie sie den Zugang zum Stall sichern könnte. So hat sie sich ans Tierheim gewandt, um das Tierchen in Sicherheit zu bringen und ihm die Möglichkeit auf ein neues, sicheres Zuhause zu ermöglichen.

Milly wurde im Raum Homberg Ohm gefunden und kam dann ins Tierheim Alsfeld. Die verschmuste Katzendame sah etwas zerrupft aus, was auf Milben schließen ließe. Sie befindet sich in Behandlung und nun kann das Fell und die Haut sich wieder erholen und schön nachwachsen. Milly ist eine tolle Katzendame. Sie kommt weitestgehend mit ihren Artgenossen aus, aber man merkt ihr an, dass sie doch lieber eine Einzelkatze sein möchte. Mit ihr und an ihr wird man viel Freude haben. Nach Eingewöhnung, sollte die hübsche Lady auch wieder ihren Freigang erhalten können.

Weitere Informationen Kontakt Tierschutzverein Alsfeld e. V.

Jahnstraße 67

36304 Alsfeld



Telefon: 06631 - 2800

Fax: 06631 - 709235

E-Mail: info@tierheim-alsfeld.de Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 20.04.2020, 16:00 Uhr