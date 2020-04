Auch diese Woche suchen wieder Tiere ein neues Zuhause mit Herz. Heute stellen wir Ihnen zwei Hunde und zwei Katzen aus dem Tierheim Wau-Mau-Insel in Kassel vor.

Hund Zick

Hund Zick Bild © Tierheim Wau-Mau-Insel

Alter: geb. 2013



Rasse: Mischling



Größe: 48 cm

- Geschichte / woher kommt das Tier, was hat es erlebt, wer waren Vorbesitzer?

Wurde im November 2017 wegen Überforderung der Besitzer abgegeben

- Charaktereigenschaften / verschmust, robust, eigener Kopf?

Lieb, verschmust, hat aber ihren eigenen Kopf

- Ansprüche an den neuen Besitzer / Familie, alleinstehende Person, Alter etc.?

Menschen mit Hundeerfahrung; keine Kinder

- Ansprüche an die Umgebung / freie Natur, Wohnung, Garten, Balkon etc.?

Völlig offen

- Ansprüche an die Pflege / Zeitintensiv, welches Futter, Fellpflege etc.?

Alles normal

- Umgang mit anderen Tieren / Artgenossen erwünscht, Einzeltier, verträgt sich nicht mit … etc.?

Eher Einzelhund !

- Geeignet für Anfänger?

Wenn diese mit ihm die Hundeschule besuchen gerne

- weitere Besonderheiten / kann Tricks, steht total auf …, mag gar nicht wenn … etc.?

Nichts bekannt

Hund Pascal

Hund Pascal Bild © Tierheim Wau-Mau-Insel

Alter: geb. Juni 2019



Rasse: Schnauzer- Mix



Größe: 60 cm

- Geschichte / woher kommt das Tier, was hat es erlebt, wer waren Vorbesitzer?

Wurde wegen Überforderung der Besitzer abgegeben

- Charaktereigenschaften / verschmust, robust, eigener Kopf?

Lieb, verschmust, zutraulich

- Ansprüche an den neuen Besitzer / Familie, alleinstehende Person, Alter etc.?

Aktive Menschen die ihm noch vieles beibringen wollen

- Ansprüche an die Umgebung / freie Natur, Wohnung, Garten, Balkon etc.?

Größere Wohnung mit Garten

- Ansprüche an die Pflege / Zeitintensiv, welches Futter, Fellpflege etc.?

Normales Trockenfutter, Fell muss regelmäßig gebürstet werden

- Umgang mit anderen Tieren / Artgenossen erwünscht, Einzeltier, verträgt sich nicht mit … etc.?

andere Hunde OK

- Geeignet für Anfänger?

Ja , mit guter Hundeschule

- weitere Besonderheiten / kann Tricks, steht total auf …, mag gar nicht wenn … etc.?

Nichts besonderes

Katze Dana

Katze Dana Bild © Tierheim Wau-Mau-Insel

Alter: geb. 2014



Rasse: EKH



Größe: 25 cm

- Geschichte / woher kommt das Tier, was hat es erlebt, wer waren Vorbesitzer?

Dana wurde im März 2019 hochträchtig in einem Pappkarton ausgesetzt. Ihre Babys kamen zwei Wochen später zur Welt und wurden inzwischen gut vermittelt. Nur Dana wird immer übersehen.

- Charaktereigenschaften / verschmust, robust, eigener Kopf?

Eher etwas zurückhaltend und vorsichtig

- Ansprüche an den neuen Besitzer / Familie, alleinstehende Person, Alter etc.?

Ruhigeres Zuhause ohne kleine Kinder

- Ansprüche an die Umgebung / freie Natur, Wohnung, Garten, Balkon etc.?

Freigang in verkehrsberuhigter Wohngegend

- Ansprüche an die Pflege / Zeitintensiv, welches Futter, Fellpflege etc.?

Normales Futter, kein besonderer Pflegeaufwand

- Umgang mit anderen Tieren / Artgenossen erwünscht, Einzeltier, verträgt sich nicht mit … etc.?

andere Katzen OK

- Geeignet für Anfänger?

Ja

- weitere Besonderheiten / kann Tricks, steht total auf …, mag gar nicht wenn … etc.?

nichts bekannt

Kater Nathan

Kater Nathan Bild © Tierheim Wau-Mau-Insel

Alter: geb. 2010



Rasse: EKH



Größe: 25 cm

- Geschichte / woher kommt das Tier, was hat es erlebt, wer waren Vorbesitzer?

Fundkater, kam am 04.04. ins Tierheim

- Charaktereigenschaften / verschmust, robust, eigener Kopf?

Lieb, verträglich, zeigt aber auch wenn er etwas nicht will

- Ansprüche an den neuen Besitzer / Familie, alleinstehende Person, Alter etc.?

Wohnungskatze , eher ruhigerer Haushalt ohne kleine Kinder

- Ansprüche an die Umgebung / freie Natur, Wohnung, Garten, Balkon etc.?

Wohnungskatze, da Diabetiker – bekommt Spezialfutter

- Ansprüche an die Pflege / Zeitintensiv, welches Futter, Fellpflege etc.?

Bekommt Spezialfutter (Diabetes), keine besondere Fellpflege

- Umgang mit anderen Tieren / Artgenossen erwünscht, Einzeltier, verträgt sich nicht mit … etc.?

andere Katzen OK

- Geeignet für Anfänger?

Ja,müssen nur spritzen können

- weitere Besonderheiten / kann Tricks, steht total auf …, mag gar nicht wenn … etc.?

Noch nichts bekannt

Weitere Informationen Kontakt Tierheim Wau-Mau-Insel

Schenkebier Stanne 20

34128 Kassel



Telefonische Sprechzeiten:

Montag bis Freitag 10:00 bis 12:00 Uhr & 16:00 bis 18:00 Uhr



Telefon: 0561 - 861 56 80

Fax: 0561 - 861 56 81

E-Mail: tierheim@wau-mau-insel.de Ende der weiteren Informationen

