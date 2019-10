Vier Hunde freuen sich in unserer heutigen Sendung auf ihre Vermittlung.

Teddy

Mischling, männlich, geboren 2018

Teddy ist ein unheimlich lieber und verschmuster kleiner Hund. Er mag alles: andere Hunde, große und kleine Menschen und vermutlich kann er auch mit einer Katze zusammen leben. Das einzige was er leider noch nicht so beherrscht, ist das Stubenrein sein. Wir sind uns aber ganz sicher, dass er das in einem neuen Zuhause ganz schnell lernen wird.

Lissy

Mischling, weiblich, kastriert, geboren 2012

Lissy ist eine freundliche Hündin. Sie kommt sowohl mit Menschen, als auch mit Artgenossen sehr gut aus. Kinder wären im neuen Zuhause auch kein Problem. Leider bleibt die schlaue Maus nicht gerne alleine und kann sich dann auch die Türen öffnen. Dies war auch der Grund, warum die hübsche Hündin zu uns ins Tierheim kam.

Karl

Jack Russel Terrier, männlich, geboren circa 2015

Karl war nicht mehr erwünscht und wurde leider ausgesetzt. Karl ist sehr freundlich und verträglich mit anderen Hunden. Gelegentlich ist er etwas stur, aber dies gehört sich auch so für einen Terrier.

Ally

Mischling, weiblich, geboren 2016

Ally ist unser kleiner Wirbelwind! Sie sucht ein neues Zuhause bei Menschen, die schon ein wenig Hundeerfahrung haben, da Ally über ein wenig Jagdtrieb verfügt. Mit Futter- und Suchspielen lässt Ally sich aber gut motivieren und ist mit Freude bei allen Aktivitäten dabei.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 21.10.2019, 16:00 Uhr