Diese Woche suchen vier Hunde aus dem Wau-Mau-Tierheim in Kassel ein neues Zuhause.

Hera

Weitere Informationen Geboren: 2011

Rasse: DSH

Größe: 57 cm Ende der weiteren Informationen

Woher kommt das Tier, was hat es erlebt, wer waren Vorbesitzer?

Abgabe da Besitzerin ins Pflegeheim musste. Zusammen mit Ihrer Tochter (bereits vermittelt)



Charaktereigenschaften?

lebhaft und aufgeweckt, interessiert, lernwillig



Ansprüche an den neuen Besitzer?

Familie, Kinder kein Problem.



Ansprüche an die Umgebung?

Eingezäunter Garten wäre optimal, ansonsten eigentlich völlig offen



Ansprüche an die Pflege?

Kurzhaar, keine Zeitintensive Fellpflege



Umgang mit anderen Tieren?

Hat etwas Jagdtrieb- Katzen und Kleintiere also nicht



Geeignet für Anfänger?

ja



Weitere Besonderheiten?

Grundgehorsam vorhanden, liebt Spaziergänge



Pufa

Weitere Informationen Geboren: 2013

Rasse: Mischling

Größe: 43 cm Ende der weiteren Informationen

Woher kommt das Tier, was hat es erlebt, wer waren Vorbesitzer?

Pufa kam im Januar 2019 zusammen mit 17 weiteren Hunden in unser Tierheim In Rumänien. Sie wurden in einem illegalen Tierheim gerettet. Dort hatte der Besitzer 70 Hunde verhungern lassen. Wegen des Gerichtsprozesses durften die Hunde erst jetzt vermittelt werden. Ursprünglich wurde sie von englischen Tierschützern aus einer Tötungsstation gerettet.



Charaktereigenschaften?

Menschenbezogen bei Leuten die sie kennt, sehr quirlig und aktiv, manchmal noch etwas unsicher aber neugierig und interessiert



Ansprüche an den neuen Besitzer?

Aktiver, unternehmungslustiger Tierfreund mit Hundeerfahrung, um ihr Ruhe beizubringen



Ansprüche an die Umgebung?

Wohnung oder Haus, Garten wäre optimal, ausgiebige Spaziergänge müssen jedoch trotzdem sein



Ansprüche an die Pflege?

Mittellanges Fell , daher intensive Fellpflege, verfressen aufgrund der Vorgeschichte



Umgang mit anderen Tieren?

Super verträglich



Geeignet für Anfänger?

Mit guter Hundeschule ja – er muss erst noch Einiges lernen. Benötigt vor allem Sicherheit

Sam

Weitere Informationen Geboren: 2011

Rasse: SH- Mischling

Größe: 40 cm Ende der weiteren Informationen

Woher kommt das Tier, was hat es erlebt, wer waren Vorbesitzer?

Abgabe mit Mutter und 7 Geschwistern. Ungewollter Nachwuchs.



Charaktereigenschaften?

Junghund. Muss noch viel lernen, aber sehr lieb



Ansprüche an den neuen Besitzer?

Familie mit Kindern möglich



Ansprüche an die Umgebung?

Offen



Ansprüche an die Pflege?

Keine Zeitintensive Fellpflege



Umgang mit anderen Tieren?

Super verträglich



Geeignet für Anfänger?

Ja



Weitere Besonderheiten?

Muss erst noch alles lernen

Taisa

Weitere Informationen Geboren: 07-2019

Rasse: Mischling

Größe: 28 cm Ende der weiteren Informationen

Woher kommt das Tier, was hat es erlebt, wer waren Vorbesitzer?

Aus unserem rumänischem Tierheim in Brasov. Dort Fundhund



Charaktereigenschaften?

Welpe - muss noch alles lernen. Aber sehr offen



Ansprüche an den neuen Besitzer?

Hund kann noch nicht alleine bleiben! Es muss immer jemand Zuhause sein



Ansprüche an die Umgebung?

Völlig offen



Ansprüche an die Pflege?

Nichts Besonderes



Umgang mit anderen Tieren?

Super verträglich mit Hunden



Geeignet für Anfänger?

Ja



