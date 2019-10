Heute stellen wir ihnen mehrere Katzen vor, die ein neues Zuhause suchen.

Weiblich, kastriert, EKH, geboren ca. 2006

Peach ist eine sehr liebe und verschmuste Katzenomi. Sie wurde schwer verletzt in Offenbach gefunden und lag mehrere Wochen in der Tierklinik. Durch ihren schweren Unfall hat sie Probleme mit dem Gleichgewicht beim Laufen. Sie ist aber eine sehr freundliche und unkomplizierte Katze und ist für einen ruhigen Haushalt geeignet.

männlich, kastriert, EKH, geboren ca. 06/2018

Kiwi und Mango sind 2 freundliche, sehr verspielte Jungkater, die viel toben und spielen wollen. Die beiden Kater wurden in Offenbach gefunden. Da beide Coronavirus positiv sind, können sie nur in Wohnungshaltung mit einem katzensicheren Balkon vermittelt werden. Die beiden werden nur zusammen vermittelt.

männlich und weiblich, kastriert, EKH, geboren Juni 2008

Champ und Mäuschen sind zwei zurückhaltende aber eigentlich verschmuste Wohnungskatzen. Sie suchen ein eher ruhiges Zuhause, mit genug Platz und Möglichkeiten zum Erkunden und erst mal Verstecken. Nach der Eingewöhnungszeit sind beide verschmust und anhänglich. Da bei gerne "spazieren gucken" ist eine große Fensterbank Pflicht, ein gesicherter Balkon wäre natürlich noch besser.

Alle Tiere wohnen im Tierheim Offenbach. Bei Interesse melden Sie sich bitte telefonisch.

Weitere Informationen

Kontakt

Tierschutzverein Offenbach e. V.

Am Wetterpark 1

63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 85 81 79

E-Mail: info@tierschutzvereinoffenbach.de

Infos unter: www.tierschutzvereinoffenbach.de



"Gassigehen"

Voraussetzung, um mit einem Tierheimhund Gassi zu gehen, ist die Teilnahme an unserer Informationsstunde „Gassigeher-Schulung“ – Termine auf der Internetseite.



Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 9:00 bis 16 Uhr

Mittwoch, Samstag, Sonntag: 9:00 bis 13 Uhr

Herausgabe und Rücknahme der Hunde erfolgt immer zu jeder vollen Stunde.



"Katzenflüstern"

Wir suchen ehrenamtliche "Katzenflüsterer", die mit Geduld, Feingefühl und Streicheleinheiten den Samtpfoten etwas Abwechslung bieten. Bei Interesse melden Sie sich bitte vorher per Email unter: info@tierschutzvereinoffenbach.de

