Auch diese Woche suchen wieder Tiere ein neues Zuhause, heute aus dem Tierheim Elisabethenhof in Reichelsheim.

Frodo

Rasse: Mischling

Geboren: 20.08.2019

Geschlecht: männlich

Abgabegrund: Übernahme bmt Tierheim



Der kleine "Frodo" ist ein noch etwas unsicherer Junghund, der bisher noch nicht viel kennen gelernt hat. Er sucht eine erfahrene Familie, die ihn mit dem Alltag vertraut macht und ihm Sicherheit gibt. Frodo ist einer von 8 Welpen, die gemeinsam mit ihrer Mutter ins Tierheim Elisabethenhof kamen. 4 seiner Geschwister suchen auch noch ein Zuhause.

Manci

Rasse: Mischling

Geboren: 17.07.2019

Geschlecht: weiblich

Abgabegrund: Übernahme bmt Tierheim



Manci ist eine liebe, lebhafte und neugierige Junghündin, die noch alles lernen möchte. Sie ist sehr aufgeschlossen, lernwillig und möchte beschäftigt werden.

Clip (grau) und Sonia Bella (s/w)

Rasse: EKH

Geboren: 25.06.2016 und 05.03.2018

Geschlecht: männlich und weiblich, beide kastriert

Abgabegrund: Übernahme Tierschutz



Der Rabauke "Clip" sucht gemeinsam mit seiner Freundin "Sonia Bella" ein Zuhause in Wohnungshaltung mit gesichertem Balkon. Clip hat vermutlich aufgrund eines Unfalls eine einseitige Nervenschädigung. Er kann sein eines Auge nicht ganz aufmachen uns sein Mundwinkel hängt etwas runter. Außerdem leidet er an einer chronischen Otitis und hat Polypen entfernt bekommen. Das ganze tut seinem Temperament keinen Abbruch. Seine kleine Freundin "Sonia Bella" ist eine neugierige, verspielte Katze, die erstmal Vertrauen zu ihren Menschen fassen muss. Wenn sie ihre Menschen kennt ist sie eine kleine Schmusekatze. Sie ist total verliebt in den Rabauken "Clip". Es wäre schön, wenn die beiden gemeinsam vermittelt werden könnten.

Balou

Rasse: EKH

Geboren: 03/2017

Geschlecht: männlich kastriert

Abgabegrund: Rückgabe



Balou ist ein liebenswerter Rabauke, der nur Unfug im Sinn hat und ein Zuhause als Einzelprinz sucht. Der dreijährige kastrierte Kater ist in reiner Wohnungshaltung aufgewachsen braucht aber auf jeden Fall einen gesicherten Balkon. Eventuell möchte er auch später Freigang haben.

