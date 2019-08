Rezept von Reiner Neidhart, "Neidharts Küche" aus Karben

Zutaten Lachs:

1 Seite Lachs á 1,2kg

1 Zitrone

1 Orange

2 EL Pfeffer gemischt

2 EL Meersalz

2 EL Rapsöl

6 cl Vodka

1 Stange Lauch

1 rote Zwiebel

2 Stangen Staudensellerie

2 Knoblauchzehen

1 halbes Bund Dill

5 Stiele Petersilie

2 Stiele Estragon

Zubereitung:

Den Lachs alle 3cm zur Hälfte einschneiden. Die in Scheiben geschnittene Zitrone und Orange in die Schnittstellen stecken. Mit dem Pfeffer und Meersalz bestreuen. Das Gemüse waschen und in gleichmäßig geschnittene Stücke auf ein Backblech legen. Knoblauchzehen dazugeben und auf ein Backblech geben. Den Lachs draufsetzen und mit dem Öl und Vodka begießen. Im Ofen bei 190 Grad 20-25 Minuten garen. Die fein geschnittenen Kräuter darüber verteilen.

Zutaten Sauce Tartar:

4 Eigelb

1 TL Kapern

2 cl Weinessig

0,4 l Rapsöl

2 Sardellen

1 Schalotte

1 kl. Bund Petersilie

Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Die Eigelb mit den Kapern und dem Essig mit einem Stabmixer mixen. Das Öl langsam dazu laufen lassen. Sardellen fein hacken, Schalotte und Schnittlauch kleinschneiden dazugeben und abschmecken.

Zutaten Salat von schwarzer Kartoffel

500 g schwarze Kartoffel

1 Zwiebel

3 cl Rapsöl

4 cl Weinessig

6 cl Rapsöl

0,2 l Fleischbrühe

2 gekochte Rote Beete

2 EL eingelegte Perlzwiebel

3 Gurken

4 Stiele Blattpetersilie

Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Die Kartoffeln im Salzwasser kochen, schälen und in feine Scheiben schneiden. Die Zwiebel in Würfel schneiden und im Rapsöl glasig dünsten. Das Rapsöl dazugeben. Die Rote Beete in Würfel schneiden und mit den Perlzwiebeln und die in Scheiben geschnittenen Gurken mit den Kartoffeln mischen, abschmecken und mit der fein geschnittenen Petersilie bestreuen.

Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 02.08.2019, 16:00 Uhr