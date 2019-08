Rezept von Landwirt Hartmut Neutze, Grebenstein - Schachten

Zutaten:

1 kg vorwiegend festkochende Kartoffeln z.B. Marabel

2-3 Möhren

½ Sellerie oder 1 Pastinake

1 dünne Stange Lauch

1-2 Brühwürfel

Zubereitung:

Alle Zutaten in kleine Würfel schneiden. Alles in einen ausreichend großen Topf geben und mit Wasser aufgießen. Einen Brühwürfel in den Topf geben und 30-40 Minuten köcheln. Anschließend nochmal abschmecken.

Varianten in verschiedene Richtungen

1. Möglichkeit

Krakauer in Scheiben schneiden und in einer Pfanne mit Fenchelsamen auslassen. Danach in die Suppe geben.



2. Möglichkeit

Kochwürstchen oder Wiener Würstchen zum Schluss mit in die Suppe geben und ziehen lassen.



3. Möglichkeit

Ein Stück mageren Speck mit kochen.



4. Möglichkeit

Die Suppe stampfen oder pürieren. Danach mit Sahne und gehackter Petersilie verfeinern.

Weitere Informationen Download Kartoffelsuppen-Rezept mit verschiedenen Varianten [PDF - 151kb] Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 28.08.2019, 16:00 Uhr