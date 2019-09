Rezept von Daniel-Hagen Wolf vom Landgasthof Hagen in Grasellenbach

Zutaten Gnocchi:

800g mehlig kochende Kartoffeln

300g Kürbisfleisch

300g Mehl

50g braune Butter

50g Parmesan

1 Eigelb

Salz & Muskatnuss

50g Butter 30g Mehl

Zubereitung Gnocchi:

Den Backofen auf 190°C vorheizen. Die Kartoffeln auf ein Backblech legen

Und eine Stunde im Ofen garen. Danach herausnehmen halbieren und noch heiß

auskratzen. 500 g Kartoffelmasse abwiegen und durch eine Kartoffelpresse drücken. Anschließend auskühlen lassen. Die Kartoffeln mir allen weiteren Zutaten mischen. Den Teig ausrollen. Die Rollen sollten einen Durchmesser von zwei Zentimetern haben. Einen Topf mit Wasser zum Kochen bringen und kräftig salzen.

Die Rollen mit einem Messer zu Gnocchi schneiden, wer möchte kann die

Gnocchi mit einer Gabel das klassische Muster verleihen. Im Wasser drei Minuten köcheln lassen.

Zutaten Waldpilze und Gemüse:

300 g Waldpilze

6 Kirschtomaten

1 Brokkoli

1 Karotte

1 Zucchini

½ Zwiebel

1 Knoblauchzehe

200 ml Sahne

100 ml Weißwein

50 g Butter

30 g Mehl

Zubereitung Waldpilze und Gemüse:

Brokkoli putzen und Karotten in Form schneiden. Beides in Salzwasser

al dente garen und in kaltem Wasser sofort runter kühlen.

Die Pilze putzen. Butter in einer Pfanne erhitzen, Zwiebelwürfel und Knoblauch

zugeben und alles anschwitzen. Die Pilze darin anbraten, salzen und pfeffern.

Mit dem Weißwein ablöschen und alles einkochen lassen. Die Sahne zugießen und weiter köcheln lassen. Das restliche Gemüse und die Gnocchi mit in die Pfanne geben und abschmecken. Mit Parmesan, Salz, Pfeffer nochmal abschmecken.

