Rezept von Reiner Neidhart, "Neidharts Küche" aus Karben

Zutaten Nudelauflauf für 4 Personen:

300 g Nudeln, Mini-Maccheroni

Salz

100 ml Rapsöl

1 rote Zwiebeln

2 Stangen Schalotten

½ rote Paprika

100 g Zucchini

3 Stangen Staudensellerie

0,4 l Sahne

0,3 l Milch

6 Eier

1 Bund Rucola

1 Knoblauchzehe

50 g Mehl

Salz, Pfeffer, Muskat

150 g Reibekäse

Zubereitung:

Die Zwiebel in kleine Würfel, die Schalotten , Paprika, Zucchini und den Staudensellerie in gleichmäßig große Stücke schneiden. Alles in Öl glasig dünsten. Die Sahne, Milch, Eier, Rucola und das Mehl mit einer Küchenmaschine oder dem Handrührgerät mixen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.



Die in Salzwasser gekochten Nudeln mit dem Gemüse mischen. Eine Auflaufform buttern und mit Paniermehl ausstreuten. Die mit Gemüse gemischten Nudeln in die Auflaufform füllen. Die gemixte Eiermasse darüber gießen und mit Reibekäse bestreuen. Im Ofen bei 160° C etwa 35-45 Minuten backen.

Zutaten Maishähnchenbrust:

4 Mais-Hähnchenbrüste a 160 g

Salz, Pfeffer

1 Knoblauchzehe

1 Rosmarinzweig

2 EL Rapsöl

Zubereitung:

Die Hähnchenbrust würzen. Zusammen mit der Knoblauchzehe und dem Rosmarinzweig erst auf der Hautseite, danach von der anderen Seite mit Rapsöl anbraten. Bei 190° C im Backofen etwa 10 -12 Minuten fertig garen.

Zutaten Tomatenragout:

400 g bunte Tomaten

4 EL Olivenöl

2 EL Schalotten

6 Aprikosen

1 Limonenabrieb

2 EL geröstete Pinienkerne

6 Stiele Basilikum

Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Die Tomaten und die Aprikosen in gleichgroße Stücke schneiden. Die Schalotten in kleine Würfel schneiden und in Olivenöl dünsten. Die Aprikosen und Tomaten dazugeben. Den Limonenabrieb darüber reiben. Die Pinienkerne, den fein geschnittenen Basilikum einstreuen und alles kurz miteinander anschwenken. Zum Schluss abschmecken und fertig.

Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 23.08.2019, 16:00 Uhr