Rezept von Edith Ronge aus Butzbach

Zutaten:

4 kg Pflaumen oder Zwetschgen – nach Möglichkeit sehr reif

Ca. 300 g Zucker

Zimt, Nelken oder Rum, je nach persönlichem Geschmack

Zubereitung:

Die Pflaumen/Zwetschgen waschen, halbieren und entsteinen. Die erste Schicht mit der Schnittfläche der Früchte nach unten in einen Bräter legen. Dies ist wichtig, um ein Anbrennen zu verhindern. Die restlichen Früchte können hineingeschüttet werden.



Den Zucker auf die Früchte streuen und über Nacht stehen lassen. Es ist auch möglich die Früchte lagenweise mit Zucker zu bestreuen. Den Bräter ohne Deckel in den Backofen stellen und bei ca. 170° C-180° C zwei Stunden köcheln lassen. Nach dieser Zeit wird die Temperatur auf ca. 120 ° C zurückgestellt. Jetzt muss die Masse für weitere drei Stunden köcheln. Zwischendurch nachschauen, ob sich auf der Oberfläche eine Kruste gebildet hat. Sollte dies der Fall sein, muss die krustige Oberfläche ganz vorsichtig mit einem Kochlöffel nach unten gedrückt werden.



Nach etwa fünf Stunden ist er dann musig und kann mit dem Zauberstab püriert werden.

