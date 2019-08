Rezept von Bernd Siefert Konditormeister Café Siefert in Michelstadt

Zutaten:

70 g Marzipan

70 g Eigelb ( 4 Eigelb)

115 g Eiweiß ( 2 Eigelb)

115 g Zucker

35 g Kakaopulver

Zubereitung:

Marzipan mit dem Eigelb verrühren und schaumig schlagen dann Eiweiß und Zucker zu Schnee schlagen. Beide Massen abwechselnd mit dem Kakaopulver mehlieren und 1 cm dick auf Backpapier rechteckig auf streichen. Dann bei 180°C Umluftprogramm 20 min. backen. Auskühlen lassen und im Durchmesser der Gläser je zwei Disks ausstechen.

Lavendelhonig Pannacotta

Zutaten:

2 Blatt Gelatine

80 g Honig

200 g Sahne

50 g Eigelb pasteurisiert

1 Tropfen Lavendelöl

Zubereitung:

Gelatine in kaltem Wasser einweichen und auspressen. Auflösen.

Honig mit Sahne und Eigelb verrühren zur Gelatine zugeben und mit Lavendelöl abschmecken. In Gläser verteilen und kühlen. Dann mit dem ersten Biskuitdisk belegen.

Schokoladenmousse

Zutaten:

65 g Milch

65 g Sahne

20 g Zucker

30 g Eigelb (1 Eigelb)

195 g Bitter Kuvertüre

265 g Sahne geschlagen

Zubereitung:

Milch und Sahne aufkochen, Eigelb und Zucker schaumig schlagen beide Massen verrühren und bei 85°C auf Wasserdampf pasteurisieren. Die Masse über die fein gehackte Kuvertüre geben und zu einer homogenen Masse verrühren. Die Sahne noch unter die leicht heiße Masse heben und auf den Biskuit in die Gläser verteilen. Dann mit dem zweiten Biskuitdisk belegen. Frische Aprikosen oder aus der Dose grob Würfeln und in Lavendelhonig in einer Pfanne karamellisieren und auf die zweite Biskuitdisk in die Gläser verteilen.

Weitere Informationen Download California Kuchen im Glas [PDF - 190kb] Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 01.08.2019, 16:00 Uhr