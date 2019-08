Rezept von Stephanie Kowalt vom Landgasthof "Zur Linde"

Zutaten Frikadellen für 4 Personen:

600 g Putenhackfleisch

1 große Zucchini

1 Frühlingszwiebel

1 Ei

2 EL gehackter Koriander

2 Knoblauchzehen

Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer

Sonnenblumenöl zum Braten

Zubereitung:

Die Zucchini raspeln, die Frühlingszwiebel in Ringe schneiden und den Knoblauch fein hacken. Alles, bis auf das Öl, miteinander vermischen und abschmecken. Aus dem Fleischteig Frikadellen in beliebiger Größe formen und im heißen Öl in einer Pfanne rundum gar braten.

Zutaten Schmandsoße:

150 g Schmand

100 g griechischer Joghurt

1 Knoblauchzehe fein gehackt

1 EL Zitronensaft

1 EL Ölivenöl

Salz, Pfeffer

Zubereitung Schmandsoße:

Alle Zutaten für Sauce miteinander vermischen und abschmecken.

Weitere Informationen Download Puten-Zucchini-Frikadellen mit Schmandsoße [PDF - 151kb] Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 19.08.2019, 16:00 Uhr