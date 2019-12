Rezept von Iris von Stephanitz, Hessenpark in Neu Anspach.

Zutaten:

250 g gekochtes Fleisch (Kalb oder Geflügel)

250 g gekochte Zunge (Kalb oder Schwein)

1 TL Kapern

2 Sardellenfilets aus dem Glas

50g Champignonköpfe aus der Dose

50g Mehl

50g zerlassene Margarine

500ml Brühe (vom Kochen des Fleisches und der Zunge)

Salz, Pfeffer, Muskat

125 ml Weißwein

1 Eigelb

Semmelbrösel

geriebener Käse

Butterflocken

Zubereitung:

Fleisch und Zunge würfeln. Die Kapern mit der Gabel zerdrücken. Sardellenfilets klein schneiden. Champignonköpfe vierteln. Das Mehl in der Margarine so lange unter Rühren erhitzen, bis es Farbe angenommen hat. Mit der Brühe ablöschen und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Das Eigelb mit 2 EL der heißen Soße verquirlen. Das Ganze in die Soße rühren. Die Soße darf jetzt nicht mehr kochen.



Das „Ragout fin“ in Muschelschalen verteilen. Semmelbrösel und geriebenen Käse darüber streuen und mit Butterflöckchen belegen. die Muscheln im Backofen bei 200g in 10 bis 15 Minuten überbacken.

Sendung: hr-fernsehen, "hessen à la carte", 21.12.2019, 16:45 Uhr