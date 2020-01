Rezept für vier Personen von Thorben Laas, Restaurant „Berghütte Hoherodskopfklause" in Schotten.

Zutaten:

1 kg Grünkohl

1 Zwiebel

100 g geräucherter Schweinebauch

500 ml Brühe

20 g Haferflocken

2 EL Schmalz

4 geräucherte Kartoffelwürstchen

500 g Kartoffeln

Salz, Pfeffer

Muskat

Zubereitung:

Den Grünkohl grob putzen (die dicken Stielen entfernen) und in leicht gesalzenem kochendem Wasser gut zwei Minuten blanchieren. Danach in Eiswasser abschrecken und anschließend abtropfen lassen. Das Schmalz in einem großen Topf zerlassen und die in feine Würfel geschnittene Zwiebel darin anschwitzen. In der Zwischenzeit den abgetropften Grünkohl mit einem großen Messer hacken und mit in den Topf geben. Mit einem Teil der Brühe bedecken und 30 Minuten mit geschlossenem Deckel köcheln lassen. Dabei gelegentlich umrühren und eventuelle noch etwas Brühe zugießen, damit der Grünkohl nicht anbrennt.



Nach den 30 Minuten die Haferflocken und etwas Muskat zugeben, durchrühren und die geräucherten Kartoffelwürstchen auf den Grünkohl legen. Den Deckel wieder schließen und nochmals unter gelegentlichem Umrühren ca. 30 Minuten kochen. Sobald der Grünkohl weich ist mit Salz und Pfeffer abschmecken.



Etwa 30 Minuten bevor der Grünkohl fertig ist, die Kartoffeln schälen, in gleich große Stücke schneiden und in Salzwasser kochen.



Grünkohl und Kartoffeln auf Teller verteilen und mit der geräuchertn Kartoffelwurst anrichten.

Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 17.01.2020, 16:00 Uhr