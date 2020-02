Rezept für vier Personen von Thorben Laas, Restaurant „Berghütte Hoherodskopfklause" in Schotten.

Zutaten:

8 Hähnchenbrüste

400 g gekochte Farfalle

1 rote Zwiebel

200 g Prinzessbohnen, geputzt

200 g Blumenkohl

2 Frühlingszwiebeln

16 Kirschtomaten

200 ml Gemüsebrühe (Kochwasser vom Blumenkohl)

1 Hand voll geriebenen Parmesan

Salz, Pfeffer

Zucker

Curry, Cayennepfeffer

Muskat

Rapsöl zum Braten

Zubereitung:

Die Farfalle in reichlich Salzwasser bissfest kochen und abschütten. Die Blumenkohlröschen abtrennen, waschen und in Salz-Zucker-Wasser bissfest kochen. Danach aus dem Kochwasser nehmen und zur Seite stellen. Das Kochwasser nicht wegschütten.

Das Hähnchenfleisch in Streifen schneiden, mit Cayennepfeffer und Salz würzen. In einer großen Pfanne die Hähnchenstreifen mit etwas Rapsöl scharf anbraten.

Nach dem ersten Schwenken die Prinzessbohnen dazugeben. Die Zwiebel schälen, in Streifen schneiden und mit in die Pfanne geben. Die gekochten Farfalle, Blumenkohl und Kirschtomaten ebenfalls in die Pfanne geben. Mit Curry, Pfeffer und Muskat abschmecken. Mehrmals durchschwenken bis alles etwas Farbe bekommen hat. Die Frühlingszwiebeln in der Zwischenzeit in Ringe schneiden. Sobald die Kirschtomaten in der Pfanne beginnen „aufzuplatzen“ die Brühe dazu geben und zwei Drittel der Frühlingszwiebeln darüber streuen. Alles gut schwenken und den geriebenen Parmesan mit in die Pfanne geben. Nochmals schwenken und schön cremig abbinden lassen. Zum Schluss die restlichen Frühlingszwiebelringe darüber streuen und auf Tellern verteilen.

Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 07.02.2020, 17:00 Uhr