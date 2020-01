Rezept von Sonja Helmling, „Süße Werkstatt“ in Lorsch.

Zutaten

Mürbeteig



75 g Zucker

150 g Butter

225 g Weizenmehl

1 Ei

½ Vanilleschote, das Mark daraus

Salz



Canache



75 g Zucker

430 g Sahne

340 g Zartbitterschokolade

90 g Butter



Glasur



100 g Zartbitter-Schokolade

75 g Sahne

Zubereitung

Mürbeteig



Die Zutaten zu einem glatten Teig verarbeiten und im Kühlschrank mindestens eine Stunde ruhen lassen. Anschließend den Teig auf einer bemehlten Fläche ausrollen, in eine gefettete Tarte-Form legen und für ca. 15 Minuten bei 175° C goldbraun backen.



Canache



Die Sahne aufkochen und langsam über die geschmolzene Schokolade gießen, dabei immer wieder rühren, damit eine homogene Masse entsteht. Die weiche Butter mit einem Mixstab vorsichtig unter die Masse mixen, ohne dass dabei Luft in die Masse gerührt wird. Die Canache in die ausgekühlte Tarteform geben und für mindestens zwei Stunden kalt stellen.



Schokoladenglasur



Die Zartbitter-Schokolade fein hacken. Sahne kurz aufkochen und dann über die geschmolzene Schokolade gießen. Das Gemisch gut verrühren, bis eine glatte Masse entsteht. Tipp: Die Schokoglasur noch warm über den Kuchen geben, dekorieren und kalt stellen.

Sendung: hr-fernsehen, "Die Ratgeber", 27.01.2020, 18:45 Uhr