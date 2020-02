Ein Rezept für 4 Personen von Siggi Reitz aus dem Landgasthof "Zum Löwen" in Hasselbach.

Zutaten:

400 g Presskopf

2 Äpfel

2-3 Gewürzgurken

2 rote Zwiebeln

2 EL Apfelessig

2 EL Sonnenblumenöl

Salz und Pfeffer aus der Mühle

800 g gekochte Kartoffeln

150 g Zwiebelwürfel

2 EL Raps- oder Albaöl

50 g Butter

Salz

Zubereitung:

Den Presskopf pellen und in nicht zu dicke Streifen schneiden. Die Äpfel gut waschen und ebenfalls in feine Streifen schneiden. Die roten Zwiebeln schälen und mit den Gurken in feine Würfel schneiden.

Aus Essig, ÖL, Salz und frisch gemahlenem Pfeffer eine Vinaigrette herstellen. Alle Zutaten gründlich mit der Vinaigrette vermengen und nochmals abschmecken. Dazu schmecken frisches Bauernbrot mit Butter oder knusprige Bratkartoffeln sehr gut.

Die Kartoffeln in gleichmäßig dicke Scheiben schneiden. Eine geeignete Pfanne erhitzen, die Zwiebeln darin bräunen und aus der Pfanne nehmen. Die Pfanne mit einem Küchenkrepp ausreiben und nochmals erhitzen. Erst die Butter, dann die Kartoffeln hineingeben. Die Kartoffeln knusprig braten und kurz bevor sie fertig sind, die Zwiebeln unter die Bratkartoffeln schwenken.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 03.02.2020, 16:00 Uhr