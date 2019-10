Ein Rezept von Brunhilde Noll von der "Pilzfarm Noll".

Zutaten:

Pilze nach Wahl

Olivenöl

Balsamico-Essig

mediterrane Kräuter

Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Die Pilze gründlich mit einem Messer und Papierküchentuch putzen, nicht waschen.

Danach in nicht zu kleine Stücke schneiden und in Olivenöl leicht anbraten. Mit Pfeffer, Salz und mediterranen Kräutern würzen. Mit erhitztem Balsamicoessig übergießen. Die Pilze abkühlen lassen und in einen verschließbaren Behälter füllen.

Im Kühlschrank maximal vier Wochen aufbewahren.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 22.10.2019, 16:00 Uhr