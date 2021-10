Ein Rezept für eine Springform mit 28 cm Durchmesser von Theresa Mendel, "Patisserie Mendel", Weinheim.

Zutaten:

für den Biskuit:

3 Eier

80 g Zucker

30 g Sonnenblumenöl oder Rapsöl

45 g Speisestärke

45 g Weizenmehl

für das Birnenragout:

300 g Birnen, geschält und gewürfelt

300 g Apfelsaft

20 g Zucker

1 Vanilleschote, das Mark daraus

½ TL Zimt

20 g Speisestärke

für die Zimtsahne:

125 g Milch

40 g Zucker

7 g Blattgelatine

½ TL Zimt, gemahlen

250g Magerquark

250g Sahne, geschlagen

Zubereitung:

für den Biskuit:

Die Eier bei hoher Geschwindigkeit ca. 15 – 20 Minuten in einer Küchenmaschine schaumig schlagen. Danach das Öl in einem dünnen Strahl unter ständigem Rühren in die Eier laufen lassen. Weizenstärke und Weizenpuder zusammen nach und nach auf die Eimasse sieben und gründlich unterheben. Die Masse wird bei ca. 190° C Ober/Unterhitze auf mittlerer Schiene gebacken. Backzeit: ca. 20 – 30 Minuten

für das Birnenragout:

Die Speisestärke mit etwas kaltem Apfelsaft anrühren. Die Birnen mit dem Apfelsaft, Zucker und Gewürzen kräftig aufkochen. Die Birnen sollten möglichst weich, aber nicht zerkocht sein. Die restliche Flüssigkeit abschütten und auffangen, diese wird mit der angerührten Speisestärke abgebunden. Anschließend werden die Birnen wieder hinzugefügt. Die Masse sollte vollständig abkühlen, bis die Torte damit gefüllt wird und die Sahnefüllung fertig ist!

für die Zimtsahne:

Die Blattgelatine in sehr kaltem Wasser ca. 10 Minuten oder länger einweichen. Milch, Zimt und Zucker aufkochen lassen und dann vom Herd nehmen. Danach die Gelatine ausquetschen und zur noch heißen Flüssigkeit geben und gut verrühren. Die Masse lauwarm abkühlen lassen. Die lauwarme Flüssigkeit zum Magerquark geben und zügig ohne Klumpen verrühren. Die geschlagene Sahne nach und nach unter die Quarkmasse heben. Den Biskuit zwei Mal durchschneiden. Auf jeden Boden kommt zuerst Birnenragout und anschließend eine Schicht Zimtsahen. Die Torte sollte mindestens 5 Stunden im Kühlschrank kalt stehen, bevor sie angeschnitten wird. Den Biskuitdeckel kann man mit Puderzucker bestäuben oder mit Birnen verzieren

Tipps:

für den Biskuit:

Die Backform am Rand nicht fetten, sonst rutscht die Masse beim Backen herunter und der Biskuit kann nicht richtig auf gehen. Man erkennt, dass der Biskuit fertig gebacken ist, wenn er bei leichtem Druck mit der Hand auf den Biskuit nicht mehr nachgibt, sondern zurück federt.

für die Zimtsahne:

Die Milch darf nicht mehr kochen, wenn die Gelatine hinzugefügt wird, sondern sollte nur noch heiß sein, sonst verliert die Gelatine ihr Bindefähigkeit.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 28.10.2021 16:00 Uhr