Ein Rezept von Reiner Neidhart, Restaurant Neidharts Küche, Karben.

Zutaten:

400 g Blumenkohl

1 Schalotte, fein gewürfelt

60 g Butter

300 ml Sahne

500 ml Brühe

Salz, Pfeffer

½ TL Harissa-Gewürz

etwas Kreuzkümmel

½ TL Sesampaste

Sesam

Für die Einlage:

120 g Lachsstreifen

Zubereitung:

Die Schalotte in Butter glasig dünsten. Die Sahne zugießen und aufkochen. Den Blumenkohl in kleine Stücke zerteilen und in der Sahne weich kochen. Die Gewürze zugeben und mit einem Pürierstab fein mixen. Danach die Suppe durch ein feines Sieb gießen und nochmals abschmecken. In vorgewärmten Tassen servieren und mit geröstetem Sesam bestreuen.

Einlage:

Den rohen Lachs in dünne, feine Streifen schneiden und in die Suppenteller verteilen.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 07.08.2020, 16:00 Uhr