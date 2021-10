Ein Rezept für vier Personen von Heidi Jung, Gärtnermeisterin aus Frankfurt-Oberrad. Ein Rezept für vier Personen von Heidi Jung, Gärtnermeisterin aus Frankfurt-Oberrad.

Zutaten:

1 rote Bete

1 gelbe Bete

1 Ringelbete

1 Apfel

1 rote Zwiebel

2 hartgekochte Eier

1 Becher Schmand

Essig, Öl, Pfeffer, Salz

2 TL Curry

Zubereitung:

Die Bete in Salzwasser garkochen, bitte immer mit Schale. Den Apfel und die Zwiebel in feine Würfel schneiden. Die hartgekochten Eier klein hacken. Die gekochte Bete schälen und in Würfel schneiden. Die restlichen Zutaten cremig rühren.

Alles zusammen mischen.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 05.10.2021 16:00 Uhr