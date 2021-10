Ein Rezept für vier Personen von Heidi Jung, Gärtnermeisterin aus Frankfurt-Oberrad.

Zutaten:

4 bis 5 bunte Karotten

1 gelbe Bete

1 rote Bete

1 Ringelbete

1 Steckrübe

½ kleiner Kürbis (z.B. Hokkaido)

1 große Süßkartoffel

2 bis 3 Pastinaken

1 große oder 2 kleine rote Zwiebel

2 Knoblauchzehen Chilischote

Thymian

6 bis 8 EL Olivenöl

Zubereitung:

Das Gemüse putzen und in mundgerechte Stücke schneiden. Das Gemüse in die Fettpfanne vom Backofen legen. Die Zwiebel in Ringe schneiden, Knoblauch hacken oder pressen und die Chilischote kleinhacken. Das Gemüse pfeffern, salzen und reichlich mit Olivenöl übergießen. Alles gut durchmischen und bei 180° C Ober - Unterhitze 45 Minuten garen.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 05.10.2021 16:00 Uhr